Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021" оголосили, в яких півфіналах та в якому порядку виступатимуть країни.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті “Євробачення”.

Перший півфінал відбудеться у вівторок, 18 травня.

У ньому виступлять і представники України – гурт “Go_A” із піснею “Шум” (під номером 15).

Список країн, які виступлять у першому півфіналі:

1. Литва

2. Словенія

3. Росія

4. Швеція

5. Австралія

6. Північна Македонія

7. Ірландія

8. Кіпр

9. Норвегія

10. Хорватія

11. Бельгія

12. Ізраїль

13. Румунія

14. Азербайджан

15. Україна

16. Мальта

Другий півфінал відбудеться у четвер, 20 травня. У ньому виступлять такі країни:

1. Сан-Марино

2. Естонія

3. Чехія

4. Греція

5. Австрія

6. Польща

7. Молдова

8. Ісландія

9. Сербія

10. Грузія

11. Албанія

12. Португалія

13. Болгарія

14. Фінляндія

15. Латвія

16. Швейцарія

17. Данія

Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 22 травня.

У ньому візьмуть участь по 10 країн, які за результатами голосування отримають найбільше балів у півфіналах; країна, яка приймає конкурс, – Нідерланди; та країни “великої п’ятірки” (засновники конкурсу) – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія.

Загалом у фіналі змагатимуться 26 країн.