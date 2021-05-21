Про це поінформували організатори заходу.
Так, організатори “Євробачення-2021” після другого півфіналу провели жеребкування фіналу конкурсу.
Гурт Go_A із піснею “Шум” виступить під номером 19.
Першою заспіває конкурсантка з Кіпру Елена Цагріну з піснею “El Diablo”.
Також у першій частині шоу виступлять: Албанія, Ізраїль, Бельгія, Росія, Мальта, Португалія, Сербія, Велика Британія, Греція, Швейцарія, Ісландія та Іспанія.
У другій частині фіналу разом із Go_A покажуть свої номери представники Молдови, Німеччини, Фінляндії, Болгарії, Литви, Франції, Азербайджана, Норвегії, Нідерландів, Італії, Швеції та Сан-Марино.
Варто зазначити, що в фіналі візьмуть участь по 10 країн, які за результатами голосування отримали найбільше балів у півфіналах; країна, яка приймає конкурс, – Нідерланди; та країни “великої п’ятірки” (засновники конкурсу) – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія.
Загалом у фіналі змагатимуться 26 країн.