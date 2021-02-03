Про це повідомляється на сайті конкурсу.

За словами організаторів заходу, зараз вони розглядають три альтернативні варіанти проведення шоу.

Варіант “В” передбачає проведення шоу на арені Ahoy в Ротердамі, але допускаються виступи з інших країн, якщо якась з делегацій не зможе приїхати в Нідерланди.

Присутність глядачів може бути обмежена або повністю скасована.

Сценарії “С” і “D” передбачають, що шоу відбудеться в Ротердамі, але всі будуть виступати зі своїх країн.

“Організатори тепер зосередять свої зусилля на сценарії “B”. За цих обставин передбачається проведення заходу з артистами в умовах дотримання соціальної дистанції”, – пояснили організатори.

“Конкурс обов’язково повернеться у травні цього року, незважаючи на пандемію, але в обставинах, що склалися, на жаль, неможливо провести його так, як ми звикли”, – підкреслив продюсер проєкту Мартін Остердал.

У заяві організаторів йдеться, що вони ще не затвердили остаточного формату проведення шоу, але розуміють, що “потрібно залишатися реалістами”.

“Подальше рішення про те, як проводити конкурс, ухвалять найближчими тижнями. Наша головна мета – залучити 41 артиста в Роттердам, щоб усі вони виступили на одній сцені, і запросити журналістів для висвітлення конкурсу”, – підкреслили організатори.