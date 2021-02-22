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Євродепутатка про блокування «каналів Медведчука»: «Це не ідея Зеленського, а тиск Вашингтону»

Рішення президента Володимира Зеленського ввести в дію санкції проти телеканалів "112 Україна", Zik та NewsOne пов'язано з тиском адміністрації нового президента США Джо Байдена.  

Понеділок, 22 лютого 2021, 22:23

Таку думку під час онлайнової дискусії “Київського безпекового форуму” висловила німецька політикиня, членкиня Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель.

Політикиня зауважила, що зі зміною президента США риторика щодо агресії Росії змінилася.

“Із першого дня правління адміністрація Байдена дала зрозуміти, що буде інша лінія, інша форма співпраці, але водночас і жорсткіша риторика”, — зауважила вона.

На переконання Крамон-Таубадель, зі зміною риторики Вашингтону пов’язане і рішення влади України про застосування санкцій проти телеканалів, пов’язаних з кумом Володимира Путіна, головою політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктором Медведчуком.

“Повірте мені, закриття трьох телеканалів не було ідеєю Зеленського. Це було головним чином результатом тиску з боку Вашингтону. Я можу лише вітати це рішення, бо воно назріло і перезріло”, — вважає вона.

На відео з 46 хвилини

Нагадаємо, 2 лютого було введено санкції проти нардепа Тараса Козака, який є соратником Медведчука та власником телеканалів NewsOne, Zik, “112 Україна”, щодо яких також запровадили обмеження.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “ОПЗЖ” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Теги: Володимир Зеленський, канали Медведчука, Віктор Медведчук, Джо Байден, євродепутат, РНБО, санкції, Тарас Козак

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