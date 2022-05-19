У Європарламенті переконані, що спеціальний міжнародний трибунал має розслідувати злочини російських лідерів і військових командирів та їхніх союзників, скоєні під час агресії проти України.

Про це йдеться у відповідній резолюції, котру ухвалили 19 травня.

Європарламент закликає ЄС вжити всіх необхідних заходів у міжнародних процесах і судах для підтримки притягнення до відповідальності російського та білоруського режимів за воєнні злочини, злочини проти людства, геноцид та агресію. Ці розслідування мають також поширюватися на всіх російських військових та державних службовців, причетних до воєнних злочинів.

Читайте також: Не війна Путіна: Чому західним журналістам варто зрозуміти, що на Україну напала Росія, а не її президент

Депутати Європарламенту також закликають ЄС якомога швидше надати усі необхідні людські та бюджетні ресурси, а також адміністративну, слідчу та матеріально-технічну підтримку, необхідну для створення цього трибуналу.

Депутати наголосили, що ЄС має вжити швидких заходів, оскільки існує серйозна загроза знищення доказів, пов’язаних із військовими злочинами, під час бойових дій, що тривають.