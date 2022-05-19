Про це йдеться у відповідній резолюції, котру ухвалили 19 травня.
Європарламент закликає ЄС вжити всіх необхідних заходів у міжнародних процесах і судах для підтримки притягнення до відповідальності російського та білоруського режимів за воєнні злочини, злочини проти людства, геноцид та агресію. Ці розслідування мають також поширюватися на всіх російських військових та державних службовців, причетних до воєнних злочинів.
Депутати Європарламенту також закликають ЄС якомога швидше надати усі необхідні людські та бюджетні ресурси, а також адміністративну, слідчу та матеріально-технічну підтримку, необхідну для створення цього трибуналу.
Депутати наголосили, що ЄС має вжити швидких заходів, оскільки існує серйозна загроза знищення доказів, пов’язаних із військовими злочинами, під час бойових дій, що тривають.
- Нагадаємо, російські війська, що тимчасово окупували в період з кінця лютого до кінця березня 2022 року значну частину Київської та Чернігівської областей на північному сході України, влаштовували позасудові страти цивільного населення, катували та чинили інші протизаконні дії, які мають очевидні ознаки воєнних злочинів.
- Сенатори Сполучених Штатів Америки з обох сторін уклали угоду щодо законопроєкту, який розширить закон про воєнні злочини від 1996 року. Так США хочуть надати американським судам можливість розглядати справи, пов’язані зі злочинами армійців, навіть якщо винуватець або жертва не є громадянином США.
- Рада Організації Об’єднаних Націй з прав людини проголосувала за посилений контроль щодо ситуації з порушенням прав людини в Україні унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
- Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що з кожним новим містом, де фіксуються військові злочини окупантів, бажання вести переговори з РФ зникає.