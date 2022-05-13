Офіційний дистрибутор автомобілів ŠKODA в Україні, компанія "Єврокар", повідомила про відновлення прийому замовлення та виробництва.

Про це повідомили у пресслужбі “Єврокар”.

Зазначається, що завод компанії на Закарпатті відновить свою роботу на початку червня.

Однак вже у травні “Єврокар” відновив прийом замовлень на автомобілі ŠKODA. Інформацію щодо цін та комплектації можна дізнатись на сайті.

Офіційний термін постачання складатиме до 280 днів, однак фактично він залежатиме від кількості замовлень у черзі і може бути меншим за вказаний строк.

Окрім цього, є можливість придбати автомобілі, які були у наявності на складі до 24 лютого 2022 року.

Більш детальну інформацію про замовлення авто у виробництво можна дізнатись від менеджерів дилерської компанії. Дилерські центри працюватимуть залежно від ситуації в регіоні, де вони розташовані.

Гарантія на автомобілі ŠKODA під час дії воєнного стану в Україні зберігається у випадку невчасного проходження планового ТО за умови дотримання рівня технічних рідин.