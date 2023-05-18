Комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон наголосила, що спроба Володимира Путіна шантажувати Європу енергоресурсами провалилася, водночас попередила, що наступний рік все одно буде складним.

Джерело: SkyNews.

Виступаючи на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС на Мальті, Сімсон зауважила, що середземноморський регіон відіграв ключову роль у наданні допомоги 27 країнам ЄС при подоланні надзвичайного року енергетичної кризи та труднощів, спричинених російським вторгненням.

ЄС запустив план REPowerEU у травні 2022 року у відповідь на дестабілізацію ринку, спричинену повномасштабним вторгненням Росії, з метою заощадження енергії, збільшення виробництва чистої енергії та диверсифікації енергопостачання.

Через рік ми можемо сказати, що спроба Путіна шантажувати Європу за допомогою енергетики зазнала невдачі, і, що важливіше в довгостроковій перспективі, ми масово інвестували у відновлювані джерела енергії”, — пояснила Сімсон.

Зауважимо, минулого року уряди Німеччини та Данії домовились про створення вітроенергетичного центру вартістю 9 мільярдів євро у Балтійському морі, котрий стане вагомим кроком у процесі відмови Європи від залежності від російського газу.

Раніше побоювалися, що кризи, які спричинила та посилила російсько-українська війна, можуть призвести до дефолту більш ніж 70 держав.

Натомість дослідження Standard Eurobarometer показало підвищення довіри громадян до ЄС і постійну підтримку відповіді ЄС на російську агресію проти України. Переважна більшість європейців підтримує інвестиції у відновлювані джерела енергії та дії щодо зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв. Рівень підтримки єдиної євровалюти досяг найвищого рівня за всю історію.