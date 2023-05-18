Джерело: SkyNews.
Виступаючи на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС на Мальті, Сімсон зауважила, що середземноморський регіон відіграв ключову роль у наданні допомоги 27 країнам ЄС при подоланні надзвичайного року енергетичної кризи та труднощів, спричинених російським вторгненням.
ЄС запустив план REPowerEU у травні 2022 року у відповідь на дестабілізацію ринку, спричинену повномасштабним вторгненням Росії, з метою заощадження енергії, збільшення виробництва чистої енергії та диверсифікації енергопостачання.
Через рік ми можемо сказати, що спроба Путіна шантажувати Європу за допомогою енергетики зазнала невдачі, і, що важливіше в довгостроковій перспективі, ми масово інвестували у відновлювані джерела енергії”, — пояснила Сімсон.
Зауважимо, минулого року уряди Німеччини та Данії домовились про створення вітроенергетичного центру вартістю 9 мільярдів євро у Балтійському морі, котрий стане вагомим кроком у процесі відмови Європи від залежності від російського газу.
Раніше побоювалися, що кризи, які спричинила та посилила російсько-українська війна, можуть призвести до дефолту більш ніж 70 держав.
Натомість дослідження Standard Eurobarometer показало підвищення довіри громадян до ЄС і постійну підтримку відповіді ЄС на російську агресію проти України. Переважна більшість європейців підтримує інвестиції у відновлювані джерела енергії та дії щодо зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв. Рівень підтримки єдиної євровалюти досяг найвищого рівня за всю історію.
- Найбільша енергетична компанія Литви Ignitis Group прийняла рішення передати 10% отриманого надприбутку на відновлення України. Також закликала більш як 50 енергетичних компаній світу наслідувати її приклад.
- Раніше норвезькі науковці, правозахисники, автори бестселерів і колишній міністр закликали Осло збільшити підтримку України, заявивши, що уряд має зробити більше, щоб допомогти після отримання мільярдів додаткових доходів від нафти та газу на тлі війни.
- 29 березня Німецька східна бізнес-асоціація та Міністерство енергетики України підписали меморандум про сприяння проєктам із “зеленого” відновлення українського енергосектору.