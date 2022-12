Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

“Зима в Україні буде холодною і темною, оскільки Росія продовжує націлювати свої ракети на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України. Ми мобілізували наші аварійні резерви, щоб відправити 40 генераторів в Україну. Цей генератор потужністю 220 кВА може забезпечити електроенергією всю лікарню”, – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Winter in Ukraine will be cold and dark, as Russia’s missiles continue to target vital energy infrastructure.

We have mobilised our emergency #rescEU reserves to send 40 generators to 🇺🇦.

This 220 kVA generator can provide power supply to an entire hospital.#StandWithUkraine pic.twitter.com/tBeD1vRMzH

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 10, 2022