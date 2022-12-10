У відповідь на ракетні обстріли РФ по цивільній інфраструктурі України, Європейська комісія мобілізувала аварійні резерви для того, аби спорядити в Україну 40 генераторів.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

“Зима в Україні буде холодною і темною, оскільки Росія продовжує націлювати свої ракети на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України. Ми мобілізували наші аварійні резерви, щоб відправити 40 генераторів в Україну. Цей генератор потужністю 220 кВА може забезпечити електроенергією всю лікарню”, – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Winter in Ukraine will be cold and dark, as Russia’s missiles continue to target vital energy infrastructure. We have mobilised our emergency #rescEU reserves to send 40 generators to 🇺🇦. This 220 kVA generator can provide power supply to an entire hospital.#StandWithUkraine pic.twitter.com/tBeD1vRMzH — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 10, 2022

Зазначимо, що 8 грудня Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи “Генератори надії”. Голова Європарламенту Роберта Мецола передала Україні генератори від імені Європейського парламенту в межах кампанії “Генератори надії”, яка спрямована допомогти українцям пережити зиму.

“Ми приєдналися до все більшої кількості міст і містечок, подарувавши генератор для України від себе – разом з першою партією від Брюсселя та інших бельгійських міст. Рада очолювати установу, яка проявляє солідарність конкретними діями”, – зазначила Роберта Мецола.

Крім того, Європейська комісія підготувала дев’ятий пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідь на масовані обстріли цивільної інфраструктури України та воєнні злочини. Відтак, до санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких – російські військовослужбовці, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що цей список охоплює осіб, які відповідають за навмисні масовані ракетні удари Росії по мирному населенню, за вивезення українських дітей до Росії та за розкрадання української сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій.