Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

“Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо 100 мільйонів євро у відбудову шкіл, зруйнованих російськими бомбами. Надсилаємо шкільні автобуси, щоб діти могли безпечніше діставатися шкіл та повертатися. Збираємо та доставляємо ноутбуки, щоб учні могли продовжувати навчання”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

