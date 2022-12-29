Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

“Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо 100 мільйонів євро у відбудову шкіл, зруйнованих російськими бомбами. Надсилаємо шкільні автобуси, щоб діти могли безпечніше діставатися шкіл та повертатися. Збираємо та доставляємо ноутбуки, щоб учні могли продовжувати навчання”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

The future of Ukraine begins with its children. We are investing €100 million to rebuild the schools destroyed by Russia’s bombs. Sending school buses so children can go to and from school safely. Collecting and delivering laptops, so pupils can keep learning. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 29, 2022

За даними Єврокомісії, понад 2 800 навчальних закладів в Україні зруйновано або пошкоджено внаслідок російських атак на Україну.

Зауважимо, що нещодавно Європейська комісія перерахувала 66 мільйонів євро до бюджету України на реконструкцію та відновлення шкільних закладів, які були пошкоджені внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.

“Європейська комісія виділила 66 мільйонів євро до бюджету України на реконструкцію та відновлення шкільних приміщень, які постраждали під час жорстокої війни Росії проти України”, – повідомила заступниця генерального директора Генерального директорату з питань політики добросусідства та переговорів про розширення Катарина Матернова.

Крім того, заклади професійної освіти України отримають для забезпечення власних потреб 18 автобусів, які передало Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH за підтримки Федерального уряду Німеччини.

Відтак, учні професійно-технічних навчальних закладів навіть з найвіддаленіших міст і селищ зможуть з легкістю добиратися до місць проведення навчання. Водночас транспорт полегшить дорогу учнів до місць проведення виробничої практики.