Європейська комісія затвердила нові правила, згідно з якими COVID-сертифікат для подорожей у ЄС буде дійсним лише 9 місяців після повторного щеплення. Правила стосується тих, хто подорожує.

Про це з посиланням на пресслужбу Єврокомісії повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Нові правила стануть обов’язковими для 27 країн ЄС з 1 лютого.

«Сьогодні Комісія затвердила правила, що стосуються цифрового COVID-сертифіката ЄС, встановивши обов’язковий термін прийняття сертифікатів про вакцинацію у 9 місяців (рівно 270 днів) з метою подорожей всередині ЄС, — повідомили у Єврокомісії.

Комісія зазначила, що рішення враховує рекомендації Європейського центру профілактики та контролю захворювань. Згідно з рекомендаціями, бустерні дози рекомендуються не пізніше, ніж через 6 місяців після завершення першого циклу вакцинації.

При цьому після бустерної вакцинації термін дії COVID-сертифіката буде продовжено без встановленого ліміту, оскільки наразі недостатньо інформації про тривалість захисту після підсилювального щеплення

Як сказано у повідомленні, COVID-сертифікат залишатиметься дійсним протягом додаткового періоду ще на три місяці після цих шести місяців. Таким чином він гарантуватиме, що національні кампанії з вакцинації можуть бути скоректовані, і громадяни матимуть доступ до бустерних доз.

Також зазначається, що нові правила щодо тривалості сертифіката стосуються лише поїздок між країнами.