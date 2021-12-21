Про це з посиланням на пресслужбу Єврокомісії повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Нові правила стануть обов’язковими для 27 країн ЄС з 1 лютого.
«Сьогодні Комісія затвердила правила, що стосуються цифрового COVID-сертифіката ЄС, встановивши обов’язковий термін прийняття сертифікатів про вакцинацію у 9 місяців (рівно 270 днів) з метою подорожей всередині ЄС, — повідомили у Єврокомісії.
Комісія зазначила, що рішення враховує рекомендації Європейського центру профілактики та контролю захворювань. Згідно з рекомендаціями, бустерні дози рекомендуються не пізніше, ніж через 6 місяців після завершення першого циклу вакцинації.
При цьому після бустерної вакцинації термін дії COVID-сертифіката буде продовжено без встановленого ліміту, оскільки наразі недостатньо інформації про тривалість захисту після підсилювального щеплення
Як сказано у повідомленні, COVID-сертифікат залишатиметься дійсним протягом додаткового періоду ще на три місяці після цих шести місяців. Таким чином він гарантуватиме, що національні кампанії з вакцинації можуть бути скоректовані, і громадяни матимуть доступ до бустерних доз.
Також зазначається, що нові правила щодо тривалості сертифіката стосуються лише поїздок між країнами.