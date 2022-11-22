Опублікована пропозиція Єврокомісії передбачає встановлення максимальної ціни на газ на рівні 275 євро за МВт-год, що понад вдвічі більше за нинішню ціну на ринку.

Про це повідомляє Financial Times.

Пропозиція передбачає встановлення ліміту ціни на газ за контрактами на місяць вперед, якщо базова оптова ціна на газ утримуватиметься на рівні понад 275 євро за МВт-год протягом двох тижнів, і якщо розрив між цінами на природний газ і СПГ перевищуватиме 58 євро протягом 10 торгових днів.

Щойно встановлять цінову стелю, Брюссель вимагатиме від столиць країн-членів ЄС звітувати Комісії щодо зусиль для зменшення споживання електроенергії.

Своєю чергою, комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що, безумовно, це не “срібна куля”, яка знизить ціни на газ, проте це потужний інструмент, який використовуватимуть за потреби, доповнюючи більш структурні зусилля для контролю за цінами.

У виданні пояснюють, що попри те, що запропоноване цінове обмеження на газ є понад удвічі вище за нинішній рівень, влітку ціни на газові контракти знаходилися подекуди на рівні у 300 євро за МВт-год.

Раніше, 3 листопада G7 та Австралія домовилися встановити фіксовану ціну, коли вони остаточно оформлять цінову стелю на російську нафту наприкінці цього місяця, замість того, аби приймати плаваючу ставку.