Європейська комісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідь на масовані обстріли цивільної інфраструктури України та воєнні злочини.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії з посиланням на слова президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Відтак, до санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких – російські військовослужбовці, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що цей список охоплює осіб, які відповідають за навмисні масовані ракетні удари Росії по мирному населенню, за вивезення українських дітей до Росії та за розкрадання української сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій.

Крім того, Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків – включно з повною забороною транзакцій Російського банку розвитку регіонів. Також пропонуються додаткові експортні обмеження та контроль для товарів подвійного призначення, включно з хімічними компонентами, нервово-паралітичними речовинами, електронікою та програмним забезпеченням, які можуть бути використані Росією у воєнних цілях.

“Ми перекриємо доступ Росії до всіляких дронів і безпілотних літальних апаратів. Ми пропонуємо заборонити прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та експорт до будь-яких третіх країн, таких як Іран, які можуть постачати безпілотники до Росії”, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, дев’ятий пакет санкцій проти РФ передбачає блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на усіх інших платформах. Також Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничовидобувного сектору, включно з забороною інвестицій у нові видобувні потужності у РФ.