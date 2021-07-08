Європейська комісія визнала винними у картельній змові автомобільні концерни BMW і Volkswagen (куди входять також Audi та Porsche) і наклала штраф у розмірі понад 875 млн євро за порушення антимонопольних правил Євросоюзу.

Про це поінформували в пресслужбі Єврокомісії.

Ще один учасник змови – концерн Daimler (Mercedes-Benz) уник штрафу, оскільки повідомив про її існування владу Євросоюзу.

Йдеться про змову щодо використання технології зі зменшення кількості шкідливих вихлопів (викидів оксидів азоту) в автомобілях з дизельними двигунами.

“Європейська комісія встановила, що Daimler, BMW і Volkswagen Group (Volkswagen, Audi і Porsche) порушили антимонопольні правила ЄС шляхом змови щодо технічних розробок в сфері очищення від оксидів азоту. Комісія наклала штраф у розмірі 875 млн 189 тис. євро. Daimler не був оштрафований, оскільки він розкрив існування картелю. Усі сторони визнали свою причетність до картелю та погодилися врегулювати справу”, – зазначається в повідомленні.

Volkswagen має сплатити 502 млн 362 тис. євро, а BMW – 372 млн 827 тис. євро штрафу.

“П’ятеро автовиробників: Daimler, BMW, Volkswagen, Audi і Porsche володіли технологіями для зменшення шкідливих викидів понад норми, передбачені законодавством Євросоюзу. Але вони вирішили не конкурувати у використанні всього потенціалу цієї технології”, – наголосила віцепрезидентка Єврокомісії Маргрет Вестагер.

Вона додала, що екологічні інновації є важливими для ЄС у досягненні амбіційних цілей зеленого курсу Green Deal, і Європа не терпітиме подібний картельних змов.

Накладені штрафи стосуються періоду діяльності автовиробників між 2009 та 2014 роками.

Вони пов’язані з розробкою технології з використанням реагента AdBlue (він вприскується у потік вихлопних газів, що дозволяє зменшувати шкідливі викиди оксидів азоту у повітря). За даними Єврокомісії, автовиробники, зокрема, змовлялися щодо розміру баків для AdBlue.

Відтак, автовиробники уникали конкуренції у використанні всього потенціалу цієї технології для очищення і застосовували її не більше, ніж це було потрібно за законодавством ЄС.