Про це йдеться у спільній оцінці уряду України, Єврокомісії та Світового банку, який оприлюднили в Європейській комісії.

“У спільній оцінці, що була оприлюднена сьогодні урядом України, Європейською комісією та Світовим банком, у взаємодії з партнерами, поточна вартість відбудови та відновлення України дорівнює $349 мільярдів (€349 мільярдів). Така цифра, як очікується, зростатиме протягом наступних місяців, оскільки війна триває”, — йдеться у повідомленні.

Інструмент зі швидкої оцінки збитків та потреб (The Rapid Damage and Needs Assessment — RDNA) представив першу широку оцінку збитків від війни для 12 ключових секторів після початку неспровокованого російського вторгнення.

Він також визначає фінансові потреби для стійкого, інклюзивного та послідовного відновлення та відбудови, включаючи створення “дорожньої карти” для планування таких витрат.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн нагадала, що від початку війни Росії проти України ЄС мобілізував 10 мільярдів євро, що були спрямовані для підтримки фінансового сектору, для гуманітарної допомоги, для надзвичайних заходів та військових постачань. Наразі виділення ще 5 млрд євро знаходиться на стадії опрацювання: “ЄС пройде кожен крок разом з Україною у зусиллях з відбудови демократичної, незалежної та успішної країни на її шляху до ЄС”, — додала президент Європейської комісії.

“Спільними зусиллями ми вже розпочали реконструкцію на деокупованих територіях України, але таке відновлення вимагає широкого підходу та мобілізації спільних ресурсів уряду України та міжнародних партнерів. Оцінка завданих руйнувань та визначення потреб на відновлення створюють міцну основу для створення національного Плану відновлення та є передумовою для ефективного фінансування. Лише перша стадія, лише швидке відновлення, потребує 17 мільярдів доларів, з яких 3,4 мільярда доларів необхідні Україні вже цього року”, — навели в Єврокомісії слова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За попередньою оцінкою, фізичні збитки від війни та бойових дій у період з 24 лютого по 1 червня 2022 року дорівнюють 97 мільярдам доларів (97 мільярдам євро). Головні руйнування були у Чернігівській, Донецькій, Луганській, харківській, Київській та Запорізькій областях.

В цілому, потреба на відбудову та відновлення у соціальній сфері, у виробництві та у відбудові інфраструктури наразі дорівнює 349 мільярдів доларів США (349 мільярдам євро), що у півтора раза перевищує ВВП України у 2021 році.

За оцінкою RDNA, протягом наступних 36 місяців Україна потребуватиме принаймні 105 мільярдів доларів США (105 мільярдів євро) для вирішення першочергових потреб, зокрема, для відновлення систем освіти та охорони здоров’я, відбудови життєво важливої інфраструктури, включаючи підготовку до наступної зими та відновлення системи опалення та енергозабезпечення житлових будівель.