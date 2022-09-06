Подробиці повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон у Twitter.
Вона зауважила, що бути туристом в ЄС не є фундаментальним правом та немає підстав для привілейованих відносин між РФ та Європейським Союзом після вторгнення росіян в Україну.
Минулого тижня міністри закордонних справ європейських країн досягли політичного консенсусу щодо повного призупинення дії візової угоди.
To be a tourist in the EU is not a fundamental right https://t.co/Zg6dl0XkLE
— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 6, 2022
У Брюсселі наголосили, що країна, яка веде агресивну війну, не повинна мати права на спрощений візовий режим, поки вона продовжує проводити деструктивну зовнішню політику та військову агресію щодо України, “демонструючи повну зневагу до міжнародного порядку”.
Так, сума візового збору для всіх заявників збільшиться з 35 до 80 євро. З 10 до 15 днів зросте стандартний термін ухвалення рішення консульствами та може досягати 45 днів у окремих випадках, коли потрібні додаткові перевірки.
Заявники більше не матимуть безперешкодний доступ до віз, дійсних для багаторазового в’їзду до Шенгенської зони.
Під час подання заяв росіяни змушені будуть надати повний перелік документів, та не зможуть скористатися скороченим списком, передбаченим спрощеним режимом.
Єврокомісія також запропонувала країнам Євросоюзу не визнавати російських паспортів, виданих в окупованих РФ регіонах України, які Москва намагається анексувати.
Єврокомісарка висловила сподівання, що постійні представники країн Євросоюзу (COREPER) затвердять скасування спрощеного візового режиму на засіданні 7 вересня.
Далі Європейська Рада має розглянути пропозицію. У разі схвалення призупинення набуде чинності на другий день після публікації в Офіційному журналі ЄС.
- Фінляндія скоротила кількість віз, які будуть видаватися громадянам РФ, до однієї десятої від звичайної чисельності.
- Нідерланди підтримують пропозицію щодо заборони в’їзду російських туристів до Європейського Союзу.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив: якщо Євросоюз не домовиться про заборону туристичних віз росіянам, то офіційні відомства Литви обговорюватимуть можливість зробити це на регіональному рівні.
- Франція та Німеччина направили лист, де запропонували не забороняти росіянам в’їжджати до ЄС по туристичних візах. Країни аргументують тим, що громадяни РФ можуть тільки згуртуватися проти Заходу.
- Дослідження Standard Eurobarometer свідчить про підвищення довіри громадян до ЄС і постійну підтримку відповіді ЄС на російську агресію проти України. Переважна більшість європейців підтримує інвестиції у відновлювані джерела енергії та дії щодо зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв. Рівень підтримки єдиної євровалюти досяг найвищого рівня за всю історію.