6 вересня Європейська комісія оприлюднила пропозиції щодо повного припинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. У разі прийняття рішення це значно ускладнить для громадян РФ поїздки до країн-членів ЄС.

Подробиці повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон у Twitter.

Вона зауважила, що бути туристом в ЄС не є фундаментальним правом та немає підстав для привілейованих відносин між РФ та Європейським Союзом після вторгнення росіян в Україну.

Минулого тижня міністри закордонних справ європейських країн досягли політичного консенсусу щодо повного призупинення дії візової угоди.

To be a tourist in the EU is not a fundamental right https://t.co/Zg6dl0XkLE — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 6, 2022

У Брюсселі наголосили, що країна, яка веде агресивну війну, не повинна мати права на спрощений візовий режим, поки вона продовжує проводити деструктивну зовнішню політику та військову агресію щодо України, “демонструючи повну зневагу до міжнародного порядку”.

Так, сума візового збору для всіх заявників збільшиться з 35 до 80 євро. З 10 до 15 днів зросте стандартний термін ухвалення рішення консульствами та може досягати 45 днів у окремих випадках, коли потрібні додаткові перевірки.

Заявники більше не матимуть безперешкодний доступ до віз, дійсних для багаторазового в’їзду до Шенгенської зони.

Під час подання заяв росіяни змушені будуть надати повний перелік документів, та не зможуть скористатися скороченим списком, передбаченим спрощеним режимом.

Єврокомісія також запропонувала країнам Євросоюзу не визнавати російських паспортів, виданих в окупованих РФ регіонах України, які Москва намагається анексувати.

Єврокомісарка висловила сподівання, що постійні представники країн Євросоюзу (COREPER) затвердять скасування спрощеного візового режиму на засіданні 7 вересня.

Далі Європейська Рада має розглянути пропозицію. У разі схвалення призупинення набуде чинності на другий день після публікації в Офіційному журналі ЄС.