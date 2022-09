Подробиці повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон у Twitter.

Вона зауважила, що бути туристом в ЄС не є фундаментальним правом та немає підстав для привілейованих відносин між РФ та Європейським Союзом після вторгнення росіян в Україну.

Минулого тижня міністри закордонних справ європейських країн досягли політичного консенсусу щодо повного призупинення дії візової угоди.

To be a tourist in the EU is not a fundamental right https://t.co/Zg6dl0XkLE

