У Євросоюзі погодили далекосяжні санкції проти Російської Федерації. За словами дипломатів, проєкт, представлений державам-членам 22 лютого, передбачає заборону торгівлі державними облігаціями Росії. У санкційному списку перебувають сотні осіб та компаній РФ.

Про це пише німецький щотижневик Spiegel.

Раніше повідомлялось, що під санкції потраплять близько 350 депутатів російського парламенту, які підтримали визнання незалежності ОРДЛО.

У виданні наголошують, що усі активи підсанкційних осіб в ЄС будуть заморожені. Щобільше, перерахованим особам більше не дозволять в’їжджати до ЄС, і з тими, кого це стосується, більше не можна буде вести бізнес.

Правила вільної торгівлі ЄС з Україною більше не поширюватимуться на території на сході України.

Читайте також: Які наслідки матиме указ Путіна про визнання «незалежності» ОРДЛО

Рішення щодо санкцій мала ухвалити Рада міністрів ЄС після узгодження точної процедури главами МЗС Євросоюзу.

Пізніше, у видання The Guardian повідомили, що Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодили ввести санкції проти 27 росіян та організацій, а також банків та оборонного сектору.

Окрім того, санкціями обмежили доступ Росії до європейських ринків капіталу.

Щобільше, усі депутати російської Думи, нижньої палати парламенту, будуть піддані санкціям ЄС, котрі зазвичай передбачають заборону на поїздки до країн Євросоюзу та заморожування активів.

Своєю чергою, Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив спільно з міністром закордонних справ Франції, що санкції прийняті одноголосно.