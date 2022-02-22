Про це пише німецький щотижневик Spiegel.
Раніше повідомлялось, що під санкції потраплять близько 350 депутатів російського парламенту, які підтримали визнання незалежності ОРДЛО.
У виданні наголошують, що усі активи підсанкційних осіб в ЄС будуть заморожені. Щобільше, перерахованим особам більше не дозволять в’їжджати до ЄС, і з тими, кого це стосується, більше не можна буде вести бізнес.
Правила вільної торгівлі ЄС з Україною більше не поширюватимуться на території на сході України.
Рішення щодо санкцій мала ухвалити Рада міністрів ЄС після узгодження точної процедури главами МЗС Євросоюзу.
Пізніше, у видання The Guardian повідомили, що Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодили ввести санкції проти 27 росіян та організацій, а також банків та оборонного сектору.
Окрім того, санкціями обмежили доступ Росії до європейських ринків капіталу.
Щобільше, усі депутати російської Думи, нижньої палати парламенту, будуть піддані санкціям ЄС, котрі зазвичай передбачають заборону на поїздки до країн Євросоюзу та заморожування активів.
Своєю чергою, Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив спільно з міністром закордонних справ Франції, що санкції прийняті одноголосно.
“Цей пакет санкцій, який було одностайно схвалено країнами-членами, справді зашкодить Росії, і це буде дуже боляче”, – наголосив Боррель.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження санкцій щодо п’яти російських банків та трьох наближених до президента РФ Володимира Путіна олігархів.
- Також Європейська народна партія закликала ЄС негайно запровадити нові санкції проти Росії та ізолювати її від європейської економіки.
- Стало відомо, що Фінляндія планує запровадити додаткові санкції проти РФ через загрозу безпеці України. Фінський президент Саулі Нійністе запевнив, що уряд перегляне реалізацію спільного будівництва АЕС Ханківі-1.
- Своєю чергою, прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав Путіна “божевільним” через ескалацію українського конфлікту.
- Варто зазначити, що пресслужба міністерства закордонних справ Республіки Білорусь опублікувала заяву, в якій білоруська сторона визнала право квазіреспублік на сході України на відокремлення за підтримки Росії, одначе незалежності їх не визнала.