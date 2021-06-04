Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Брюссель має намір перевірити, чи порушує Facebook європейські правила конкуренції на ринку тематичної реклами, а також через службу онлайн-оголошень Facebook Marketplace (це платформа для користувачів соцмережі, де вони можуть купувати і продавати товари один в одного).

“Соцмережею Facebook щомісяця користуються майже 3 млрд людей, і майже 7 млн компаній розміщують рекламу на Facebook. Компанія збирає величезні масиви даних про діяльність користувачів своєї соцмережі та за її межами, що надає їй можливість таргетувати рекламу на конкретні групи споживачів. Ми детально розглянемо, чи Facebook отримує неконкурентну перевагу від цих даних у секторі тематичних онлайн-оголошень, де люди щодня купують і продають товари і де Facebook конкурує з компаніями, від яких отримує дані. У сучасній цифровій економіці дані не повинні використовуватися таким чином, щоб це спотворювало конкуренцію”, – наголошується в заяві віце-президентки Єврокомісії Маргрет Вестагер, котра відповідає за політику в сфері конкуренції.

У повідомленні зазначається, що конкуруючи компанії, рекламуючи свої послуги на Facebook, “можуть надавати йому комерційно цінні дані”. Згодом Facebook може використовувати ці дані у власних цілях.

Згідно з попередніми оцінками Єврокомісії, Facebook може використовувати дані конкурентів на ринку онлайн-реклами, щоб забезпечити неконкурентну перевагу для Marketplace.

У зв’язку з цим Єврокомісія вивчить, яким чином платформа Marketplace пов’язана з соцмережею Facebook, а також чи не надає це перевагу в залученні клієнтів.

В Єврокомісії уточнили, що аналогічне розслідування проти Facebook також запустило Управління з конкуренції і ринків Великої Британії (CMA).

“Європейська комісія буде прагнути до тісної співпраці з CMA в міру розвитку незалежних розслідувань”, – сказано в повідомленні.

Тим часом у Facebook запевнили, що будуть повністю співпрацювати з розслідуваннями як у ЄС, так і у Великій Британії, “щоб продемонструвати, що вони марні”, інформує агентство Reuters.

В компанії наполягають, що Marketplace працює “в умовах жорсткої конкуренції зі значною кількістю великих компаній”.