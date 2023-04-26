Європейська комісія погодилась заборонити імпорт олії з України до Польщі. Водночас транзит українського продукту через Польщу не заборонятиметься.

Про це повідомляє RMF24.

За словами міністр сільського господарства Польщі Роберта Телела, Єврокомісія підтримала вимогу Польщі і заборонила імпорт української олії до країни.

Таким чином, тепер Україна не може постачати Польщі пшеницю, кукурудзу, ріпак, насіння соняшника та олію.

Як наголосив польський міністр, заборона імпорту цих українських продуктів триватиме, поки не будуть виконані умови Польщі.

“На цьому етапі ми не відмовимось від своїх дій, якщо не отримаємо інструментів, які гарантуватимуть, що польскі фермери будуть у безпеці у питаннях, пов’язаних з торгівлею та притоком українських товарів до Польщі”, – наголосив Телус.

Міністр додав, що Польща продовжує вести перемовини щодо заборони імпорту й інших продуктів, зокрема муки, меду, заморожених фруктів, яєць, м’яса (насамперед птицю), молока та молочних продуктів, а також яблучного соку та яблучного концентрату.

ДОВІДКА: 15 квітня Польща тимчасово заборонила імпорт зерна та інших харчових продуктів з України, “щоб захистити польський сільськогосподарський ринок від дестабілізації”.

Одначе, 16 квітня Єврокомісія засудила рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що нині “односторонні дії неприйнятні”.

Коли Росія повномасштабно вдерлася в Україну, вона заблокувала порти та морські шляхи, які використовувалися для експорту українського зерна до Африки та Близького Сходу. Побоюючись широкомасштабного голоду, Європейський Союз скасував мита на зерно з України, щоб полегшити розподіл на ці світові ринки.

Відтоді українське зерно потрапило до Польщі, але значна його частина залишилася в країні, що знизило ціни та спричинило значні фінансові збитки польських фермерів.

Це викликало протести та заклики до Європейської комісії втрутитися. Водночас міжнародна організація лише викликала ще більше обурення, оприлюднивши проєкт рішення про продовження безмитного та неквотованого імпорту українського зерна до червня 2024 року.

Проте 18 квітня міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з 20 на 21 квітня.