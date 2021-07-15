Єврокомісія представила план боротьби з кліматичними змінами: що він передбачає

Європейська комісія (ЄК) представила програму боротьби зі зміною клімату до 2050 року під назвою Fit for 55.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Скорочення викидів CO2

Метою глобальної програми боротьби з кліматичними змінами є скорочення до 2030 року викидів CO2 у Європейському Союзі не менше ніж на 55% у порівнянні з базовим рівнем 1990-х рр.

Програма передбачає активніше використання компаніями ЄС та домовласниками чистих технологій. Йдеться, зокрема, про відновлювані джерела енергії та використання електромобілів. У програмі ЄК запропоновано заходи, покликані скоротити викиди в усіх сегментах економіки, включаючи виробництво електроенергії, автомобільний і житловий сектори, а також судноплавство, авіацію та сільське господарство.

Транскордонне вуглецеве регулювання

Так звана кліматична реформа передбачає впровадження механізму транскордонного вуглецевого регулювання (ТВР), що дозволить стягувати збори з імпортованих ЄС товарів залежно від їхнього вуглецевого сліду. Перший трирічний етап реалізації ТВР стартує у 2023 році. Планується, що впродовж нього зборами обкладатиметься імпорт сталі, цементу, добрив та алюмінію.

В ЄК запевняють, що такий механізм допоможе захистити виробників ЄС, оскільки посилення кліматичного регулювання в блоці підвищить їхні витрати та погіршить конкурентні позиції у світі, адже існують країни з менш суворим кліматичним регулюванням. За підрахунками експертів, такий механізм має сприяти скороченню викидів за межами Євросоюзу.

Розширення системи торгівлі квотами на викиди CO2

Програма ЄК визначає ще одним базовим аспектом розширення чинної системи торгівлі квотами на викиди CO2 (ETS) шляхом включення до неї нових галузей. Це має прискорити темпи декарбонізації. ЄС хоче запровадити квоти на викиди, вироблені автомобільним сектором навіть під час обігріву будівель.

Поступовий перехід на електрокари

Під час реалізації кліматичного плану в ЄС значно посилять стандарти викидів для нових автомобілів у наступні 15 років. Фактично це означає заборону на продаж нових машин із дизельними та бензиновими двигунами до 2035 року. ЄК планує запровадити правила, що сприятимуть підвищенню доступності зарядових станцій і стимулювати споживачів до переходу на електромобілі.

Кліматичний податок

Реформа торкнеться й суднобудівництва та авіаційної галузі, оскільки вони також нестимуть покарання за забруднення довкілля. ЄС має намір запровадити спеціальний кліматичний податок для цих галузей.

Зазначимо, що ця програма не є остаточною. Наразі її підтримали більшість країн-членів блоку. Однак тепер уряди європейських країн зможуть надати свої пропозиції щодо документа, попередньо опрацювавши його.