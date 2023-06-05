Єврокомісія продовжила заборону на імпорт агропродукції з України – ЗМІ

Європейська комісія продовжила заборону на імпорт українських пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника до середини вересня цього року.

Джерело: Gazeta Prawna.

Як повідомляється, 28 квітня Єврокомісія домовилася з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною щодо українських агропродовольчих товарів, а 2 травня оголосила про введення тимчасових запобіжних заходів щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника з України.

“Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та 5 її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію”, – зазначив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Водночас, за даними ЄС, Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати односторонні заходи щодо цих та всіх інших товарів походженням з України. Невдовзі стало відомо, що розпорядження міністра розвитку та технологій Польщі від 21 квітня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України втратило чинність.

З 2 травня по 5 червня (з можливістю продовження) діє постанова ЄС, яка забороняє вільний обіг пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника з України в Болгарії, Польщі та Румунії, Угорщині та Словаччині. Це зерно з України ще можна транспортувати транзитом територіями цих п’яти країн.

Сьогодні, 5 червня, Європейська комісія продовжила заборону ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника з України до середини вересня.