Єврокомісія продовжила заборону на імпорт агропродукції з України

російсько-українська війна
21:01 Очільник МЗС Чехії порівняв підрив Каховської ГЕС із застосуванням зброї масового знищення
20:45 ЄС готовий надати допомогу для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
20:26 Через підрив Каховської ГЕС підтоплено майже 55 тисяч гектарів лісу
20:07 Таблетки від раку легенів зменшують ризик смерті вдвічі за результатами дослідження
20:03 Понад 60 закладів освіти перебувають під загрозою через підрив Каховської ГЕС
19:35 Через велику кількість поранених росіяни залучають студентів-медиків до роботи у прифронтових шпиталях – Генштаб
19:30 Під час штурму Бахмута російська армія втрачала одного солдата на кожні 48 см землі – Daily Mail
19:25 Костін підписав документ, яким МКС надається вся необхідна інформація щодо підриву росіянами Каховської ГЕС
19:05 США виділять 37 млн доларів на підтримку кіберстійкості України – Мінцифри
18:56 «Провокація на тлі українського контрнаступу»: в ОК «Південь» назвали мету підриву Каховської ГЕС
18:40 Російській пропагандистці, яка однією з перших почала виправдовувати підрив Каховської ГЕС, повідомлено про підозру
18:19 У РФ заявили, що скликатимуть Радбез ООН через «підрив Каховської ГЕС»
18:10 Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено позиції військових підрозділів РФ – Міноборони
18:03 СБУ відкрила справу за двома статтями щодо підриву Каховської ГЕС
17:48 В Одеській області близько 70-80% укриттів не відповідають нормам — волонтер
17:48 Євген Гладій очолив Полтавську обласну прокуратуру: що про нього відомо
17:46 Через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення перебувають посіви у трьох областях
17:41 Актриса Кейлі Куоко ледь не втратила ногу під час зйомок «Теорії великого вибуху»
17:39 Країни Балтії спільно звинуватили Росію у підриві дамби Каховської ГЕС
17:35 Нацбанк пояснив, чи збиратиме дані про всі операції з банківських карток українців
17:23 «Є завчасно розроблений евакуаційний маршрут»: місцева влада Херсонщини готувалася до можливих ризиків внаслідок підриву Каховської ГЕС
17:16 «Запрошуємо представників усіх фракцій доєднатися»: Порошенко ініціює законопроєкт про доступ до бомбосховищ та укриттів
16:52 Молдова проведе навчання для військових ЗСУ зі знешкодження вибухівок
16:33 «Це злочинно і нерозважливо»: у Раді Європі прокоментували підрив Каховської ГЕС
16:33 Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС очікується, що вода буде підійматися до 5 ранку наступного дня — глава МВА
16:01 Україна приєдналась до європейської програми «Механізм «Сполучення Європи»
15:58 Через підрив Каховської ГЕС підтоплено понад 20 населених пунктів: вода буде прибувати ще протягом доби — глава МВС
15:38 Соратниці Аксьонова, яка закликала кримчан вступати до лав ЗС РФ, загрожує до 12 років ув’язнення
15:32 У Кривому Розі діятиме обмеження на споживання води внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС

Єврокомісія продовжила заборону на імпорт агропродукції з України

Європейський Союз продовжив заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України до 15 вересня цього року.

Вівторок, 6 червня 2023, 20:55
Підтримати

Джерело: пресслужба Європейської комісії.

Як повідомляється, заборона стосується української пшениці, кукурудзи, насіння ріпака та соняшника. Такі тимчасові заходи прийнято через пропускну здатність щодо цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині та за умови, що країни-члени не збережуть жодних обмежувальних заходів.

В Європейській комісії наголосили, що існує можливість суттєвого покращення діяльності “коридорів солідарності” та вирішення викликів, пов’язаних із транспортуванням українського зерна на зовнішній ринок.

Раніше речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер заявила, що обговорення стосовно можливих торговельних захисних заходів щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України до п’яти сусідніх країн ЄС все ще тривають.

Варто відзначити, що з країн-сусідів України на сьогодні лише Угорщина не скасувала односторонні обмеження проти українського агроімпорту.

Це, своєю чергою,  не дозволяє Єврокомісії просуватися в реалізації допомоги для фермерів у п’яти згаданих країнах ЄС, для чого з резервного сільськогосподарського фонду ЄС виділив 100 мільйонів євро.

Як запевнила речниця, Єврокомісія перебуває в контакті з угорською владою, та сподівається, що відповідне рішення буде прийнято вже невдовзі.

Теги: Єврокомісія, Європейський Союз, обмеження, домовленості, Європейський Союз, імпорт товарів, міжнародні відносини, обмеження, Польща, сільське господарство, торгівля, українські фермери, импорт

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook