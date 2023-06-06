Єврокомісія продовжила заборону на імпорт агропродукції з України

Європейський Союз продовжив заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України до 15 вересня цього року.

Джерело: пресслужба Європейської комісії.

Як повідомляється, заборона стосується української пшениці, кукурудзи, насіння ріпака та соняшника. Такі тимчасові заходи прийнято через пропускну здатність щодо цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині та за умови, що країни-члени не збережуть жодних обмежувальних заходів.

В Європейській комісії наголосили, що існує можливість суттєвого покращення діяльності “коридорів солідарності” та вирішення викликів, пов’язаних із транспортуванням українського зерна на зовнішній ринок.

Раніше речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер заявила, що обговорення стосовно можливих торговельних захисних заходів щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України до п’яти сусідніх країн ЄС все ще тривають.

Варто відзначити, що з країн-сусідів України на сьогодні лише Угорщина не скасувала односторонні обмеження проти українського агроімпорту.

Це, своєю чергою, не дозволяє Єврокомісії просуватися в реалізації допомоги для фермерів у п’яти згаданих країнах ЄС, для чого з резервного сільськогосподарського фонду ЄС виділив 100 мільйонів євро.

Як запевнила речниця, Єврокомісія перебуває в контакті з угорською владою, та сподівається, що відповідне рішення буде прийнято вже невдовзі.