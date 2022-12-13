Європейська комісія планує профінансувати близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

“Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями”, – написала Урсула фон дер Ляєн.

А також додала, що коли 50 мільйонів таких ламп від партнерів буде доставлено в Україну, це заощадить 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції.

Крім цього, у відповідь на ракетні обстріли РФ по цивільній інфраструктурі України, Європейська комісія мобілізувала аварійні резерви для того, аби спорядити в Україну 40 генераторів.

“Зима в Україні буде холодною і темною, оскільки Росія продовжує націлювати свої ракети на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України. Ми мобілізували наші аварійні резерви, щоб відправити 40 генераторів в Україну. Цей генератор потужністю 220 кВА може забезпечити електроенергією всю лікарню”, – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зокрема, 8 грудня Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи “Генератори надії”. Голова Європарламенту Роберта Мецола передала Україні генератори від імені Європейського парламенту в межах кампанії “Генератори надії”, яка спрямована допомогти українцям пережити зиму.