Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Ми продовжуватимемо бути поруч із ними протягом усієї цієї війни та коли вони відбудують свою країну”, – зазначила фон дер Ляєн під час трансляції.
Вона зауважила, що необхідно подумати про наступний день і ширші зусилля з реконструкції. Та додала, що ЄС має “стратегічний інтерес у керівництві цими зусиллями з реконструкції”.
Reconstruction should combine investment with reforms.
In time it will help Ukraine on its 🇪🇺 path
We propose a reconstruction platform led by Ukraine and @EU_Commission.
Bringing together EU Member States, international donors and financial institutions and other partners. pic.twitter.com/dmE0ySDu6A
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022
На початку 2022 року Євросоюз схвалив пакет екстреної допомоги Україні в розмірі 1,2 млрд євро.
Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала союзників США посилити фінансову підтримку України. Вона заявила, що оголошених наразі коштів недостатньо для потреб країни, яка бореться з російським вторгненням.
- Нагадаємо, Сполучені Штати нададуть Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі 500 мільйонів доларів.
- Також Україна обговорила із США шляхи вирішення паливної кризи – відбулася офіційна зустріч міністра інфраструктури Олександра Кубракова з повіреною у справах США Крістіною Квін та представниками посольства США в Україні. Сторони обговорили шляхи вирішення паливної кризи, викликаної обстрілами Росією енергетичної та транспортної інфраструктури.
- Італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє 500 тисяч євро на відновлення Бучі, проте планує зібрати ще більше.