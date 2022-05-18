Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Ми продовжуватимемо бути поруч із ними протягом усієї цієї війни та коли вони відбудують свою країну”, – зазначила фон дер Ляєн під час трансляції.

Вона зауважила, що необхідно подумати про наступний день і ширші зусилля з реконструкції. Та додала, що ЄС має “стратегічний інтерес у керівництві цими зусиллями з реконструкції”.

На початку 2022 року Євросоюз схвалив пакет екстреної допомоги Україні в розмірі 1,2 млрд євро.

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала союзників США посилити фінансову підтримку України. Вона заявила, що оголошених наразі коштів недостатньо для потреб країни, яка бореться з російським вторгненням.

  • Нагадаємо, Сполучені Штати нададуть Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі 500 мільйонів доларів.
  • Також Україна обговорила із США шляхи вирішення паливної кризи – відбулася офіційна зустріч міністра інфраструктури Олександра Кубракова з повіреною у справах США Крістіною Квін та представниками посольства США в Україні. Сторони обговорили шляхи вирішення паливної кризи, викликаної обстрілами Росією енергетичної та транспортної інфраструктури.
  • Італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє 500 тисяч євро на відновлення Бучі, проте планує зібрати ще більше.