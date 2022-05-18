18 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала нову макрофінансову допомогу Україні у розмірі до 9 мільярдів євро (9,5 мільярда доларів) цього року.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Ми продовжуватимемо бути поруч із ними протягом усієї цієї війни та коли вони відбудують свою країну”, – зазначила фон дер Ляєн під час трансляції.

Вона зауважила, що необхідно подумати про наступний день і ширші зусилля з реконструкції. Та додала, що ЄС має “стратегічний інтерес у керівництві цими зусиллями з реконструкції”.

Reconstruction should combine investment with reforms. In time it will help Ukraine on its 🇪🇺 path We propose a reconstruction platform led by Ukraine and @EU_Commission. Bringing together EU Member States, international donors and financial institutions and other partners. pic.twitter.com/dmE0ySDu6A — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022

На початку 2022 року Євросоюз схвалив пакет екстреної допомоги Україні в розмірі 1,2 млрд євро.

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала союзників США посилити фінансову підтримку України. Вона заявила, що оголошених наразі коштів недостатньо для потреб країни, яка бореться з російським вторгненням.