Про це інформує Sky News.

У комісії заявили, що організують конференцію з Польщею для запуску програми.

“Тисячі дітей були викрадені Росією”, – йдеться в повідомленні. Цей воєнний злочин виправдовує ордери на арешт, видані [Володимиру] Путіну Міжнародним кримінальним судом”.

Минулого місяця Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії та його уповноваженої з прав дитини за звинуваченнями у воєнних злочинах.

8 квітня українська організація Save Ukraine повідомила, що вдалося повернути 31 дитину з Росії, куди вони були незаконно депортовані з тимчасово окупованих територій.

За оцінками України, майже 19 500 дітей було вивезено до Росії з моменту повномаштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Українська влада наголошує: скоєне агресором є незаконною депортацією, а, отже – воєнним злочином.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.