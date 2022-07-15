За даними ЗМІ 15 липня Європейська комісія може ухвалити новий, вже сьомий пакет санкцій проти РФ, до якого, зокрема, увійде заборона імпорту російського золота.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Двоє посадовців повідомили агентству, що новий пакет антиросійських санкцій у ЄС навивають “шостим з половиною” набором санкцій, оскільки вони будуть мати менший обсяг, у порівнянні попередніми пакетами, які торкнулись російського вугілля та нафти.

Однак нові заходи все ж можуть серйозно вплинути на Росію.

До прикладу, у новий пакет санкцій увійде заборона на імпорт золота з РФ до країн Євросоюзу. Більш того, за даними посадовців “постраждає” також можливість імпорту російського золота через треті країни. Однак посадовець не уточнив, яким чином це буде відбуватись.

Окрім цього Єврокомісія посилить вже запроваджені санкції, додавши нові обмеження щодо імпорту товарів, які можна використовувати у військових цілях – зокрема хімікати та спеціальне обладнання.

Також очікується запровадження персональних санкцій проти осіб, які вважаються наближеними до президента РФ Володимира Путіна.

Однак, за даними джерел, Єврокомісія запровадить також зміни до вже існуючих санкцій таким чином, щоб вони не торкались експорту продовольства та зерна з Росії. Посадовець розповів, що зміни спрямовані на те, аби трейдери могли приймати у портах ЄС російські судна.

Зазначається, що російським кораблям дозволено заходити у порти ЄС, якщо вони перевозять ліки чи продовольство.

Проте не всі трейдери приймають судна РФ, адже деякі з них належать російським компаніям, які потрапили під санкції.

Тому у новому пакеті санкцій буде вказано, що санкції не торкатимуться портів Євросоюзу.