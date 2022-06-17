Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Європейська комісія рекомендувала надати Україні європейську перспективу та статус кандидата на членство у ЄС.

“Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість відповідати європейським цінностям та стандартам”, — заявила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Україна вже запровадила близько 70% європейських норм, стандартів та правил. Проте Києву все ще потрібно зробити важливу роботу, зокрема у сферах верховенства права, контролю над олігархами, боротьбі з корупцією та у дотриманні основоположних правил.

Окрім цього, Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для початку перемовин щодо вступу в Європейський Союз. Серед подальших кроків:

– ухвалення та впровадження законів про процедуру відбору суддів Конституційного Суду, включно з процесом попереднього відбору на основі оцінки доброчесності та професійних навичок кандидатів, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

– завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

– посилення боротьби з корупцією, зокрема у колах ТОП-посадовців;

– завершення відбору та призначення нових директора НАБУ та прокурора САП;

– забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

– ухвалення комплексного стратегічного плану реформування правоохоронного сектору;

– впровадження закону про олігархів;

– приведення законодавства про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

– завершення реформи законодавства для національних меншин.

Зауважимо, що аналогічну рекомендацію Єврокомісія дала і щодо Молдови. А ось щодо Грузії пропозиція Єврокомісії інша – визнати її європейську перспективу, але перед наданням їй статусу кандидата Тбілісі ще треба буде впровадити реформи.

Варто зауважити, що остаточне рішення про те, чи надавати Україні статус кандидата на членство у ЄС, повинні підтримати усі 27 держав-членкинь Євросоюзу. Зустріч лідерів ЄС пройде 23-24 червня.