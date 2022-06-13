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Єврокомісія рекомендуватиме статус кандидата Україні, проте з умовами

Після орієнтаційних дебатів Європейська комісія може рекомендувати надати статус кандидата на членство в ЄС Україні та Молдові з умовами. Водночас щодо Грузії залишаються питання.

Понеділок, 13 червня 2022, 18:34
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Про це повідомив європейський редактор “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк у Twitter.

“Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються питання щодо Грузії. Рішення ухвалять у п’ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня” – зазначив журналіст.

11 червня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що виконавча влада ЄС наступного тижня дасть рекомендацію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до блоку.

Своєю чергою, віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова вважає, що Україна має стати членом Євросоюзу якомога швидше. На її переконання, цей процес повинен тривати кілька років, але не десятиліття.

Теги: Єврокомісія, Грузія, дебати, Молдова, статус кандидата, Україна

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