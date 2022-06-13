Єврокомісія рекомендуватиме статус кандидата Україні, проте з умовами

Про це повідомив європейський редактор “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк у Twitter.
“Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються питання щодо Грузії. Рішення ухвалять у п’ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня” – зазначив журналіст.
European Commission today had an orientation debate on the membership application of #Ukraine, #Moldova and #Georgia today. looks like candidate status with conditions for 🇺🇦🇲🇩 but still question marks about 🇬🇪. decision on Fri & member states to give final verdict nxt week
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 13, 2022
11 червня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що виконавча влада ЄС наступного тижня дасть рекомендацію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до блоку.
Своєю чергою, віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова вважає, що Україна має стати членом Євросоюзу якомога швидше. На її переконання, цей процес повинен тривати кілька років, але не десятиліття.
- Нагадаємо, Європейський Парламент рекомендуватиме очільникам Європейського Союзу надати Україні статус кандидата.
- Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ в Європейський Союз має бути ухвалене без послаблення союзу і так, щоб Київ не залишився у невизначеному стані на довгі роки.
- Лідери держав Європейського Союзу планують розглянути заяву України на членство в ЄС на наступному саміті, запланованому на 23 червня.
- Прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін підтримав Україну на шляху до вступу в Європейський Союз. Він підтримує “найшвидший і прискорений” процес вступу.