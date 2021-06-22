Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
У рамках розслідування буде перевірятися діяльність компанії на ринку онлайн-реклами.
“Єврокомісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування, щоб перевірити, чи не порушила компанія Google норми Євросоюзу щодо конкуренції, надаючи перевагу технологіям онлайн-реклами власної розробки на шкоду конкуруючим розробникам, рекламодавцям і онлайн-видавцям”, – йдеться у повідомленні.
Зокрема, планується дослідити, чи порушує Google свободу конкуренції, обмежуючи доступ третіх сторін до даних користувачів для рекламних цілей на веб-сайтах та в застосунках (водночас зберігаючи такі дані для власного використання).
Стурбованість Єврокомісії викликає те, що Google одночасно збирає дані про користувачів з метою таргетування реклами (йдеться про цільову рекламу), продає місця під рекламу, а також виступає посередником в Інтернеті (в сфері онлайн реклами). Відтак, корпорація присутня практично на всіх рівнях ринку інтернет-реклами.
“Рівні умови існування мають важливе значення для всіх галузей реклами. Чесна конкуренція важлива – як для рекламодавців, щоб залучити споживачів на сайтах видавців, так і для видавців, щоб продавати свій простір рекламодавцям і отримувати доходи та фінансування контенту”, – наголосила віце-президентка Єврокомісії Маргрет Вестагер, котра відповідає за політику в сфері конкуренції.
В Єврокомісії нагадали, що багато видавців покладаються на рекламу в Інтернеті, щоб фінансувати безкоштовний онлайн-контент для споживачів. У 2019 році витрати на медійну рекламу в ЄС оцінювалися приблизно в 20 мільярдів євро.
Розслідування Єврокомісії буде зосереджено на рекламних послугах, які Google пропонує як рекламодавцям, так і видавцям. Зокрема, йдеться про:
• зобов’язання використовувати сервіси Display & Video 360 (DV360), або ж Google Ads для покупки реклами на YouTube;
• зобов’язання використовувати Google Ad Manager для розміщення реклами на YouTube, а також можливі обмеження, накладені Google на те, як конкуруючі сервіси можуть показувати рекламу на YouTube;
• обмеження, накладені Google на третіх осіб (таких як рекламодавці, видавці або конкуруючі посередники в сфері інтернет-реклами) щодо можливості доступу до даних про поведінку користувачів (які водночас доступні для власних рекламних служб Google), тощо.
Крім того, на предмет чесної конкуренції буде перевірятися політика Google щодо відстеження користувачів.
- Раніше Європейська комісія надала американській компанії Apple попередній висновок щодо антимонопольного розслідування і звинуватила її у спотворенні конкуренції на ринку потокової передачі музики. Apple може загрожувати штраф до 10% річного доходу, якщо компанію визнають винною у порушенні правил ЄС. У 2020 фінансовому році дохід Apple склав $274,5 млрд.
- На початку червня Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування щодо “можливої антиконкурентної поведінки” американської компанії Facebook.