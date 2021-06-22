Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування проти корпорації Google через її можливу антиконкурентну поведінку в секторі рекламних технологій в Інтернеті.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

У рамках розслідування буде перевірятися діяльність компанії на ринку онлайн-реклами.

“Єврокомісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування, щоб перевірити, чи не порушила компанія Google норми Євросоюзу щодо конкуренції, надаючи перевагу технологіям онлайн-реклами власної розробки на шкоду конкуруючим розробникам, рекламодавцям і онлайн-видавцям”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, планується дослідити, чи порушує Google свободу конкуренції, обмежуючи доступ третіх сторін до даних користувачів для рекламних цілей на веб-сайтах та в застосунках (водночас зберігаючи такі дані для власного використання).

Стурбованість Єврокомісії викликає те, що Google одночасно збирає дані про користувачів з метою таргетування реклами (йдеться про цільову рекламу), продає місця під рекламу, а також виступає посередником в Інтернеті (в сфері онлайн реклами). Відтак, корпорація присутня практично на всіх рівнях ринку інтернет-реклами.

“Рівні умови існування мають важливе значення для всіх галузей реклами. Чесна конкуренція важлива – як для рекламодавців, щоб залучити споживачів на сайтах видавців, так і для видавців, щоб продавати свій простір рекламодавцям і отримувати доходи та фінансування контенту”, – наголосила віце-президентка Єврокомісії Маргрет Вестагер, котра відповідає за політику в сфері конкуренції.

В Єврокомісії нагадали, що багато видавців покладаються на рекламу в Інтернеті, щоб фінансувати безкоштовний онлайн-контент для споживачів. У 2019 році витрати на медійну рекламу в ЄС оцінювалися приблизно в 20 мільярдів євро.

Розслідування Єврокомісії буде зосереджено на рекламних послугах, які Google пропонує як рекламодавцям, так і видавцям. Зокрема, йдеться про:

• зобов’язання використовувати сервіси Display & Video 360 (DV360), або ж Google Ads для покупки реклами на YouTube;

• зобов’язання використовувати Google Ad Manager для розміщення реклами на YouTube, а також можливі обмеження, накладені Google на те, як конкуруючі сервіси можуть показувати рекламу на YouTube;

• обмеження, накладені Google на третіх осіб (таких як рекламодавці, видавці або конкуруючі посередники в сфері інтернет-реклами) щодо можливості доступу до даних про поведінку користувачів (які водночас доступні для власних рекламних служб Google), тощо.

Крім того, на предмет чесної конкуренції буде перевірятися політика Google щодо відстеження користувачів.