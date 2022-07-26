Європейська комісія розробила проєкт для врегулювання обмежень постачання російського газу до Євросоюзу. У такий спосіб, 26 липня міністри енергетики країн-членів ЄС зустрінуться, щоб обговорити пропозиції Єврокомісії щодо цього питання.

Про це повідомляє Bloomberg.

Документ комісії передбачає збільшення кількості країн, які можуть вимагати цільове скорочення попиту на російський газ на 15%. Комісія також може запропонувати надзвичайний захід у разі високого ризику дефіциту в певній країні.

Варто зауважити, що для ухвалення цих рішень потрібна підтримка більшості. Багато держав-членів скептично ставляться до того, щоби зробити добровільне обов’язковим, висловлюючи занепокоєння щодо потенційного впливу на місцеві компанії та споживачів.

Також проєкт розглядатиме можливість виключення певних ключових галузей, враховуючи рівень запасів газу в кожній державі. Такі правила встановлять протягом одного року.

Причина — російська компанія “Газпром” оголосила про подальше обмеження потоків через ключовий газопровід “Північний потік-1” близько до 20% від нормальної потужності. Російський газовий гігант заявив, що турбіна Siemens потребує технічного обслуговування та буде виведена з експлуатації.