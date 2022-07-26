Про це повідомляє Bloomberg.
Документ комісії передбачає збільшення кількості країн, які можуть вимагати цільове скорочення попиту на російський газ на 15%. Комісія також може запропонувати надзвичайний захід у разі високого ризику дефіциту в певній країні.
Варто зауважити, що для ухвалення цих рішень потрібна підтримка більшості. Багато держав-членів скептично ставляться до того, щоби зробити добровільне обов’язковим, висловлюючи занепокоєння щодо потенційного впливу на місцеві компанії та споживачів.
Також проєкт розглядатиме можливість виключення певних ключових галузей, враховуючи рівень запасів газу в кожній державі. Такі правила встановлять протягом одного року.
Причина — російська компанія “Газпром” оголосила про подальше обмеження потоків через ключовий газопровід “Північний потік-1” близько до 20% від нормальної потужності. Російський газовий гігант заявив, що турбіна Siemens потребує технічного обслуговування та буде виведена з експлуатації.
- Нагадаємо, відсутня турбіна, через яку, за словами Москви, трубопровід “Північний потік-1” перекачує менше газу до Європи, застрягла на транзиті в Німеччині, оскільки РФ досі не дала добро на її транспортування.
- Віце-канцлер ФРН Роберт Габек заявив, що влада Німеччини готує новий пакет заходів енергетичної безпеки на випадок кризи з постачанням газу. Зокрема, буде посилено вимоги щодо мінімального рівня заповненості газосховищ — до 75% з вересня, 85 відсотків з жовтня та 95% з листопада.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.
- За червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з РФ її газопроводами.Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає заперечення проти згортання атомної енергетики в країні обґрунтованими, попри загрозу нестачі природного газу через обмеження з РФ.
- 22 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що РФ не є надійним постачальником газу.