Європейська комісія ухвалила рішення про скасування митних платежів та податку на додану вартість на всі необхідні товари для українців.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Європейська комісія ухвалила рішення, яке дозволяє державам, які є членами ЄС тимчасово відмовитися від сплати мита та ПДВ на імпорт з третіх країн харчових продуктів, ковдр, наметів. А також електрогенераторів та іншого рятувального обладнання, призначеного для українців, які постраждали від повномасштабної війни.

Це рішення діятиме до 31 грудня 2022 року.

“Повномасштабна війна Росії проти України спричинила великі страждання. Рішення щодо скасування митних зборів та ПДВ надасть можливість країнам-членам допомагати українцям, які перебувають не лише в ЄС, але й у своїй країні”, – зазначив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні. Також він додав, що це допоможе спростити доставлення життєво необхідних гуманітарних вантажів і це рішення є правильним.

У відомстві зазначається, що понад 14 мільйонів людей, або 30% населення України, стали вимушено переміщеними особами внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Більше ніж 6,2 мільйона українців приїхали до ЄС, ще приблизно 8 мільйонів українців, які змушені були покинути свої домівки, зараз залишаються в Україні.

Ця ситуація тисне на країни-члени ЄС, які надають гуманітарну допомогу великій кількості людей, які втікають від війни. Проте вони продовжують підтримувати внутрішньо переміщених осіб, які залишилися на території України, для запобігання голоду та хвороб.