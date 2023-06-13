Джерело: Ольга Стефанішина в коментарі “Суспільному”.
“Ми вважаємо, що Європейська комісія дослухалась до нас 5 червня, коли обмеження були продовжені, вони були продовжені тільки на шість видів продукції й скасовані щодо інших 11 або 12 груп продукції”, — запевнила посадовиця.
Також вона відзначила, що на польсько-українському кордоні припинено фізичне блокування і Україна може без перешкод транспортувати продукцію через Польщу до інших країн.
Цього тижня, як наголосила Стефанішина, очікується засідання координаційної платформи, під час якого будуть вирішуватися питання з транзитом й з експортом української продукції та зі скасуванням цих заборон. Окремо планують обговорити компенсацію збитків.
Міністерка наголосила, що втрати від заборони імпорту становлять сотні мільйонів євро.
“Це достатньо вже тривалий період часу, враховуючи, що додаткові обмеження, введені до вересня, це сотні мільйонів євро, які втратили наші компанії, додаткові доходи, які ми недоотримали, і, відповідно, наслідки, які спричинили ці незаконні заборони”, — резюмувала Стефанішина.
Нагадаємо, що 5 червня Європейський Союз продовжив заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України до 15 вересня цього року.
Заборона стосується української пшениці, кукурудзи, насіння ріпака та соняшника. Такі тимчасові заходи прийнято через пропускну здатність щодо цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині та за умови, що країни-члени не збережуть жодних обмежувальних заходів.
- Речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер заявила, що обговорення стосовно можливих торговельних захисних заходів щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України до п’яти сусідніх країн ЄС все ще тривають.
- Європейський комісар з сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що обмеження на імпорт зерна з України може діяти щонайменше до кінця жовтня.
- Угорщина попросила Євросоюз продовжити обмеження на імпорт українських зернових і олійних культур до кінця року. Рішення закликали поширити на п’ять східноєвропейських країн.
- З країн-сусідів України на сьогодні лише Угорщина не скасувала односторонні обмеження проти українського агроімпорту.