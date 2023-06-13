Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що Європейська комісія хоча й продовжила обмеження на імпорт шістьох видів української агропродукції, проте скасувала заборону на ввезення інших 11-12 груп товарів.

Джерело: Ольга Стефанішина в коментарі “Суспільному”.

“Ми вважаємо, що Європейська комісія дослухалась до нас 5 червня, коли обмеження були продовжені, вони були продовжені тільки на шість видів продукції й скасовані щодо інших 11 або 12 груп продукції”, — запевнила посадовиця.

Також вона відзначила, що на польсько-українському кордоні припинено фізичне блокування і Україна може без перешкод транспортувати продукцію через Польщу до інших країн.

Цього тижня, як наголосила Стефанішина, очікується засідання координаційної платформи, під час якого будуть вирішуватися питання з транзитом й з експортом української продукції та зі скасуванням цих заборон. Окремо планують обговорити компенсацію збитків.

Міністерка наголосила, що втрати від заборони імпорту становлять сотні мільйонів євро.

“Це достатньо вже тривалий період часу, враховуючи, що додаткові обмеження, введені до вересня, це сотні мільйонів євро, які втратили наші компанії, додаткові доходи, які ми недоотримали, і, відповідно, наслідки, які спричинили ці незаконні заборони”, — резюмувала Стефанішина.

Нагадаємо, що 5 червня Європейський Союз продовжив заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України до 15 вересня цього року.

Заборона стосується української пшениці, кукурудзи, насіння ріпака та соняшника. Такі тимчасові заходи прийнято через пропускну здатність щодо цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині та за умови, що країни-члени не збережуть жодних обмежувальних заходів.