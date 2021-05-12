У середу, 12 травня, Європейська Комісія схвалила План дій ЄС: “Назустріч нульовому забрудненню повітря, води та ґрунтів”.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

У цьому плані викладено комплексне бачення переходу до нульового забруднення до 2050 року. Планується, що через 30 років ЄС зуміє створити такий природи світ, у якому забруднення зменшується до рівня, що більше не шкодить здоров’ю людей та природним екосистемам.

План встановлює ключові цілі на 2030 рік:

покращення якості повітря для зменшення кількості передчасних смертей, спричинених забрудненням повітря, на 55%;

поліпшення якості води шляхом зменшення кількості відходів, сміття в морі (на 50%) та викидів мікропластика в навколишнє середовище (на 30%);

покращення якості ґрунту шляхом зменшення втрат поживних речовин та використання хімічних пестицидів на 50%;

зменшення на 25% екосистем ЄС, де забруднення повітря загрожує біорізноманіттю;

зменшення частки людей, яких хронічно турбує транспортний шум, на 30%, й істотне зменшення утворення відходів та на 50% залишкових побутових відходів.

План окреслює низку основних ініціатив та дій, серед яких:

узгодження стандартів якості повітря з останніми рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я;

перегляд стандартів якості води, в тому числі в річках та морях ЄС;

зменшення забруднення ґрунту та посилення відновлення;

перегляд більшості законів ЄС про відходи з метою їх адаптації до принципів чистої та кругової економіки;

сприяння нульовому забрудненню від виробництва та споживання;

створення Таблицю екологічних результатів регіонів ЄС для сприяння нульовому забрудненню між регіонами;

зменшити нерівність у здоров’ї, спричинену непропорційною часткою шкідливих наслідків для здоров’я;

зменшення впливу зовнішнього забруднення ЄС шляхом обмеження експорту продуктів та відходів, що мають шкідливий токсичний вплив у третіх країнах;

запуск Living Labs для зелених цифрових рішень та розумного нульового забруднення;

консолідація Центрів знань ЄС щодо нульового забруднення та об’єднання зацікавлених сторін у Платформі зацікавлених сторін нульового забруднення.

Зазначається, що план поєднується з цілями ЄС щодо кліматичної нейтральності, охорони здоров’я, біорізноманіття та ефективності використання ресурсів і спирається на ініціативи в галузі енергетики, промисловості, мобільності, харчування, кругової економіки та сільського господарства.