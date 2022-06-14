За інформацією ЗМІ, ознайомлених з результатами дебатів у Колегії комісарів, Європейська комісія буде наполягати на тому, аби Україна отримала статус кандидата у члени Європейського союзу.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Видання, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що дебати у Колегії комісарів відбулись після того, як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн здійснила візит до Києва і обговорила з президентом України Володимиром Зеленським заявку України на членство у ЄС.

Зеленський та інші українські посадовці вимагали офіційного визнання України як кандидата у члени ЄС, наполягаючи, що це рішення допоможе підняти моральний дух українців під час війни.

Також у Києві нагадали, що під час та після Революції Гідності у 2013-2014 роках, українці неодноразово ризикували своїм життям заради європейського майбутнього.

Європейські посадовці, які знайомі з дебатами комісарів, зауважили, що добре усвідомлюють жертви українців і необхідність надати Кремлю чіткий сигнал, про те, що РФ втратила шанси повернути Україну у сферу свого впливу.

“Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де гинули люди, в яких стріляли, тому що вони були на вулицях з прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: “Вибачте, хлопці, ви розмахували неправильними прапорами”, – наголосив один з європейських посадовців.

Для того, щоб Україна отримала статус кандидата на члени у ЄС, необхідно, щоб його підтримали всі 27 очільників держав та урядів у Єврораді, які, ймовірно, розглянуть це питання наступного тижня у Брюсселі. Однак відомо, що наразі щонайменше три країни проти надання Україні членства у ЄС.

Лідер Франції Емманюель Макрон, до прикладу, пропонував надати Україні якийсь тимчасовий статус, щоб змінити відносини з ЄС. Він також наголосив, що навіть попри отримання статусу кандидата у члени ЄС, повноцінно приєднатись до Євросоюзу Україні вдасться не швидше аніж через 10 років.