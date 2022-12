Про це повідомила заступниця генерального директора Генерального директорату з питань політики добросусідства та переговорів про розширення Катарина Матернова.

“Європейська комісія виділила 66 мільйонів євро до бюджету України на реконструкцію та відновлення шкільних приміщень, які постраждали під час жорстокої війни Росії проти України”, – зазначила Катарина Матернова.

European Commission has disbursed €66 million to 🇺🇦 budget for the reconstruction and rehabilitation of schooling facilities that have been damaged in the course of the Russian brutal war against 🇺🇦. #StandWithUkraine

— Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) December 23, 2022