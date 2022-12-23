Європейська комісія перерахувала 66 мільйонів євро до бюджету України на реконструкцію та відновлення шкільних закладів, які були пошкоджені внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомила заступниця генерального директора Генерального директорату з питань політики добросусідства та переговорів про розширення Катарина Матернова.

“Європейська комісія виділила 66 мільйонів євро до бюджету України на реконструкцію та відновлення шкільних приміщень, які постраждали під час жорстокої війни Росії проти України”, – зазначила Катарина Матернова.

European Commission has disbursed €66 million to 🇺🇦 budget for the reconstruction and rehabilitation of schooling facilities that have been damaged in the course of the Russian brutal war against 🇺🇦. #StandWithUkraine — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) December 23, 2022

Варто зауважити, що заклади професійної освіти України отримають для забезпечення власних потреб 18 автобусів, які передало Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH за підтримки Федерального уряду Німеччини.

“Нині наші заклади професійної освіти, як ніколи, потребують підтримки. Учні профтехів не лише навчаються, а й оновлюють приміщення закладів освіти, активно займаються волонтерською діяльністю. Зараз будь-яка допомога є цінною, тому ми щиро вдячні нашим міжнародним партнерам за розуміння та підтримку”, – повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Відтак, учні професійно-технічних навчальних закладів навіть з найвіддаленіших міст і селищ зможуть з легкістю добиратися до місць проведення навчання. Водночас транспорт полегшить дорогу учнів до місць проведення виробничої практики.