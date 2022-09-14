Європейська комісія виділить 100 мільйонів євро для відбудови 74 українських шкіл, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок повномасштабної агресії з боку РФ.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Урсула фон дер Ляєн оголосила про рішення Європейської комісії виділити 100 млн євро для відбудови 74 українських шкіл у межах плану швидкого відновлення Fast Recovery Plan: “Ці заклади мають бути відбудовані до початку зими. Для кожної школи підготовлено конкретний план”, — зауважила Зеленська.

Вона обговорила з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн лікування в інших країнах цивільних громадян і військовослужбовців України, допомогу в протезуванні для тих, хто його потребує, психологічну реабілітацію для всіх українців, освіту та її доступність для нашої молоді.

Нагадаємо, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.