Про це інформує ERR.

У Міністерстві внутрішніх справ Естонії зазначили, що кошти надані Єврокомісією здебільшого покриють чинні витрати державного бюджету за період від початку широкомасштабного вторгнення РФ в України, тобто з 24 лютого 2022 року до 23 лютого 2023 року.

“Екстреною допомогою Європейської комісії ми підтримуємо здатність держави, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій допомагати переселенцям з України”, – заявив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

У повідомленні зазначається, що за час широкомасштабної війни Росії проти України, в Естонію в’їхали 118 268 переселенців з України, з яких понад 64 тисячі людей залишилися в країні.

Раніше в Естонії заявили, що більше не зможуть підтримувати українських переселенців на тому ж рівні, як раніше. Навіть попри відсутність нової хвилі українських переселенців в Естонії, країна не в змозі допомагати новоприбулим так, як і раніше. Причина — відсутність житла і роботи.

“Якщо подивитися, як Росія бомбить цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру і намагається зробити життя в Україні абсолютно неможливим, то всі схиляються до того, що буде наступна хвиля біженців. Цікаво те, що до теперішнього часу такого не сталося, ми не бачимо в цифрах, що йде нова хвиля” — заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

У такий спосіб, Естонія більше не в змозі допомагати переселенцям з України на попередньому рівні, однак Фінляндія заявляла, що може приймати більше. Прем’єр-міністерка сказала, що не уявляє, як естонці зможуть сказати українцям на кордоні: “повертайтеся назад”.

“Але можемо сказати: ми не можемо вам допомогти на такому рівні, як допомагали раніше, а, наприклад, Фінляндія може допомогти краще” — додала прем’єрка Естонії.

На її думку, важливим є те, що естонці спрямовують допомогу Україні, щоби відновити енергетичну інфраструктуру, створити можливості для життя, щоби люди не мали виїжджати зі своєї держави.