Європейська комісія планує виділити понад 66 мільйонів євро в межах першої програми європейської транскордонної співпраці Interreg NEXT для партнерства України з Угорщиною, Словаччиною та Румунією у галузях охорони здоров'я, навколишнього середовища та управління.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Єврокомісії.

У відомстві зазначили, що програма розрахована на 2021-2027 роки, в межах цієї програми три держави-члени: Угорщина, Словаччина та Румунія спільно працюватимуть з Україною над забезпечення рівного доступу до медичної допомоги та підвищення стійкості своїх систем охорони здоров’я.

Програма також підтримуватиме стійкі рішення для адаптації до зміни клімату та запобігання ризику катастроф. Країни-учасниці також співпрацюватимуть для захисту природи, розвитку зеленої інфраструктури та розвитку сталого туризму.

“Ця програма є частиною загальної підтримки та непохитної солідарності ЄС щодо України. У межах Interreg NEXT ЄС допоможе Україні та прикордонним державам-членам протистояти спільним викликам і використовувати спільні можливості. Україна є частиною європейської родини, і це ще один відчутний знак співпраці на спільному шляху вперед”, – заявила єврокомісарка з питань регіонального розвитку і реформ Еліза Феррейра.

Програма також сприятиме узгодженню стандартів держав-членів ЄС та України щодо ефективного державного управління. Проєкти сприятимуть правовому та адміністративному співробітництву для вирішення спільних перешкод у прикордонних регіонах, а також позитивно впливатимуть на співробітництво між громадянами, суспільством та установами.

В Єврокомісії зауважили, що на період 2021-2027 років майже 600 мільйонів євро буде надано п’яти програмам Interreg для підтримки заходів транскордонного та транснаціонального співробітництва між державами-членами та Україною.

Довідково. Interreg NEXT – програми співпраці ЄС із сусідніми регіонами, які охоплюють 184 регіони з 260 мільйонами людей у 33 країнах і розташовані вздовж зовнішніх кордонів ЄС від Північної периферії до Середземноморського регіону та від Атлантичного до Чорноморського басейну. Ці програми підтримують економічний і соціальний розвиток прикордонних територій шляхом спільних дій, зокрема щодо захисту навколишнього середовища, охорони здоров’я, заходів безпеки та безпеки, зв’язку, підтримки малого й середнього бізнесу та підприємництва.