Про це йдеться у висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.
Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук зазначив, що Україна досягла значного прогресу щодо виконання євроінтеграційних зобов’язань у сфері митної справи, про що свідчить висока оцінка Єврокомісії.
За його словами, це результат консолідованої багаторівневої роботи Міністерства фінансів України, Держмитслужби у співпраці з міжнародними партнерами з приведення українського митного законодавства у відповідність до законодавства ЄС, приєднання до спільної транзитної системи та NCTS.
“Наступні наші завдання – це повне виконання положень угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері, підготовка нового митного кодексу України, що повністю відповідатиме митному кодексу ЄС, впровадження ІТ рішень на основі MASP-C, удосконалення адміністрування митних платежів, підвищення ефективності протидії митним правопорушенням, криміналізація контрабанди товарів, вибудова сучасної митної системи, яка спроможна реагувати на виклики сьогодення”, – зазначив заступник Юрій Драганчук.
А також пояснив, що активізація євроінтеграційної роботи дозволила впровадити “митний безвіз”, оновити законодавче регулювання, схвалити важливі рішення уряду для подальшої синхронізації роботи української та європейської митниці.
Відтак, впровадження митних норм і практик, які відповідають стандартам ЄС, є стратегічним напрямом роботи української митниці, що забезпечить можливість виконувати обов’язки членства в ЄС.
У контексті євроінтеграційних процесів у висновку Єврокомісії відзначено такі основні досягнення України в митній сфері:
- стала членом Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами 1 жовтня 2022 року;
- підключена до загальної митної інформаційної системи ЄС (CCN) та використовує Нову Комп’ютеризовану Транзитну Систему (NCTS);
- виконала близько 80 % своїх митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, в тому числі в ключових сферах транзиту, системи спрощень, гарантування та прав інтелектуальної власності;
- діє національна програма АЕО;
- Україна є договірною стороною Конвенції Пан-Євро-Мед про правила походження товарів;
- законодавство про контроль за культурними цінностями приведено у відповідність до правил ЄС.
Подальші кроки, які необхідно здійснити Україні відповідно до висновку Єврокомісії:
- доопрацювання ІТ-системи для надання авторизацій;
- підвищення рівня використання програми АЕО для успішної оцінки та взаємного визнання з програмою АЕО ЄС;
- остаточне узгодження митного законодавства України із законодавством ЄС (необхідно привести близько 20 % правової бази в митній сфері у відповідність до правил ЄС та узгодити Митний кодекс України з Митним кодексом ЄС);
- розвиток та вдосконалення митних ІТ-систем – пріоритет на найближчі роки;
- удосконалення поточних процедур та методів роботи у деяких операційних сферах для покращення імплементації та дотримання митного законодавства, адаптованого до вимог ЄС;
- роз’яснення та усунення відмінностей за напрямом захисту прав інтелектуальної власності.
Зазначимо, що Україна виконала 72% зобов’язань перед ЄС, що передбачені угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Загалом за період виконання угоди, Україна досягла прогресу на рівні 90% у таких сферах: юстиція, свобода, безпека, політичний діалог, національна безпека та оборона, статистика, державні закупівлі.
- У серпні минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2024 року Україна планує бути повністю готовою для вступу в Європейський Союз.
- Президент України Володимир Зеленський може особисто взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС. Захід заплановано на 9 лютого.
- В Україні буде створено офіс семирічної програми Європейського Союзу “Горизонт Європа”, що спрямована на сприяння досягненню єдиного європейського наукового простору та інноваційного союзу.