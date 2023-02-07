Про це йдеться у висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.

Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук зазначив, що Україна досягла значного прогресу щодо виконання євроінтеграційних зобов’язань у сфері митної справи, про що свідчить висока оцінка Єврокомісії.

За його словами, це результат консолідованої багаторівневої роботи Міністерства фінансів України, Держмитслужби у співпраці з міжнародними партнерами з приведення українського митного законодавства у відповідність до законодавства ЄС, приєднання до спільної транзитної системи та NCTS.

“Наступні наші завдання – це повне виконання положень угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері, підготовка нового митного кодексу України, що повністю відповідатиме митному кодексу ЄС, впровадження ІТ рішень на основі MASP-C, удосконалення адміністрування митних платежів, підвищення ефективності протидії митним правопорушенням, криміналізація контрабанди товарів, вибудова сучасної митної системи, яка спроможна реагувати на виклики сьогодення”, – зазначив заступник Юрій Драганчук.

А також пояснив, що активізація євроінтеграційної роботи дозволила впровадити “митний безвіз”, оновити законодавче регулювання, схвалити важливі рішення уряду для подальшої синхронізації роботи української та європейської митниці.

Відтак, впровадження митних норм і практик, які відповідають стандартам ЄС, є стратегічним напрямом роботи української митниці, що забезпечить можливість виконувати обов’язки членства в ЄС.

У контексті євроінтеграційних процесів у висновку Єврокомісії відзначено такі основні досягнення України в митній сфері:

стала членом Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами 1 жовтня 2022 року;

підключена до загальної митної інформаційної системи ЄС (CCN) та використовує Нову Комп’ютеризовану Транзитну Систему (NCTS);

виконала близько 80 % своїх митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, в тому числі в ключових сферах транзиту, системи спрощень, гарантування та прав інтелектуальної власності;

діє національна програма АЕО;

Україна є договірною стороною Конвенції Пан-Євро-Мед про правила походження товарів;

законодавство про контроль за культурними цінностями приведено у відповідність до правил ЄС.

Подальші кроки, які необхідно здійснити Україні відповідно до висновку Єврокомісії:

доопрацювання ІТ-системи для надання авторизацій;

підвищення рівня використання програми АЕО для успішної оцінки та взаємного визнання з програмою АЕО ЄС;

остаточне узгодження митного законодавства України із законодавством ЄС (необхідно привести близько 20 % правової бази в митній сфері у відповідність до правил ЄС та узгодити Митний кодекс України з Митним кодексом ЄС);

розвиток та вдосконалення митних ІТ-систем – пріоритет на найближчі роки;

удосконалення поточних процедур та методів роботи у деяких операційних сферах для покращення імплементації та дотримання митного законодавства, адаптованого до вимог ЄС;

роз’яснення та усунення відмінностей за напрямом захисту прав інтелектуальної власності.

Зазначимо, що Україна виконала 72% зобов’язань перед ЄС, що передбачені угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Загалом за період виконання угоди, Україна досягла прогресу на рівні 90% у таких сферах: юстиція, свобода, безпека, політичний діалог, національна безпека та оборона, статистика, державні закупівлі.