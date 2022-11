Про це вона повідомила в Twitter.

Фон дер Ляєн говорила про план конфіскації заморожених російських активів та створенню спецтрибуналу для покарання Росії за злочини агресії проти України: “Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Усі ми пам’ятаємо жахи Бучі. За оцінками, на сьогодні загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових”, — наголосила президентка Єврокомісії.

Як відзначила Фон дер Ляєн, РФ повинна заплатити за свої злочини, зокрема за злочин агресії проти суверенної держави.

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022