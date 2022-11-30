30 листопада, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила зі зверненням, назвавши оцінку втрат України у війні проти РФ. За її словами, наша держава втратила 100 тисяч захисників. На таке твердження відреагували в Офісі Президента.

Про це вона повідомила в Twitter.

Фон дер Ляєн говорила про план конфіскації заморожених російських активів та створенню спецтрибуналу для покарання Росії за злочини агресії проти України: “Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Усі ми пам’ятаємо жахи Бучі. За оцінками, на сьогодні загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових”, — наголосила президентка Єврокомісії.

Як відзначила Фон дер Ляєн, РФ повинна заплатити за свої злочини, зокрема за злочин агресії проти суверенної держави.

Russia must pay for its horrific crimes. We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes. With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

Речник президента України Сергій Никифоров у коментарі “Суспільному” сказав, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.

Він запевнив, що Зеленський оприлюднить офіційні дані, “коли настане слушний момент”, адже це чутлива інформація.

Згодом директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант написала, що названі головою Єврокомісії дані про втрати України включають поранених та загиблих.

“Дякуємо тим, хто вказав на неточність щодо цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала б стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і мала б показати жорстокість Росії”, — йдеться у повідомленні.