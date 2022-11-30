Про це вона повідомила в Twitter.
Фон дер Ляєн говорила про план конфіскації заморожених російських активів та створенню спецтрибуналу для покарання Росії за злочини агресії проти України: “Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Усі ми пам’ятаємо жахи Бучі. За оцінками, на сьогодні загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових”, — наголосила президентка Єврокомісії.
Як відзначила Фон дер Ляєн, РФ повинна заплатити за свої злочини, зокрема за злочин агресії проти суверенної держави.
Russia must pay for its horrific crimes.
We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.
With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022
Речник президента України Сергій Никифоров у коментарі “Суспільному” сказав, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.
Він запевнив, що Зеленський оприлюднить офіційні дані, “коли настане слушний момент”, адже це чутлива інформація.
Згодом директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант написала, що названі головою Єврокомісії дані про втрати України включають поранених та загиблих.
“Дякуємо тим, хто вказав на неточність щодо цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала б стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і мала б показати жорстокість Росії”, — йдеться у повідомленні.
Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.
The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v
— Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022
- В Україні триває 280 доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували понад 88 тисяч російських окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
- Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі озвучив втрати Росії у живій силі за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його даними, за понад 8 місяців широкомасштабної війни російська армія втратила понад 100 000 солдатів вбитими та пораненими.