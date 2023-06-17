Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки Європейської комісії розширило ініціативу "Ноутбуки для України" для цільового забезпечення українських музеїв та бібліотек комп’ютерним обладнанням.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Україна зараз активно працює над створенням Єдиного державного реєстру Музейного фонду. Водночас переважна більшість національних музеїв та бібліотек все ще не мають технічного обладнання для наповнення та ведення такого реєстру.

Станом на сьогодні в Україні налічується близько 2,5 тис. музеїв та 16 тис. бібліотек, і лише 10% з них забезпечені необхідними технічними засобами.

Саме тому МКІП долучилось до ініціативи Laptops for Ukraine, яка була ініційована Міністерством цифрової трансформації для адресних пожертв громадянами ЄС комп’ютерної техніки українцям. Розширена та підтримана генеральним директоратом Європейської комісії з комунікаційних мереж, контенту та технологій програма спрямована на цільову допомогу саме культурним закладам – українським музеям та бібліотекам.

“Сьогодні, в межах Digital Assembly 2023 за підтримки DG Connect та Europeana ми публічно звернулися до європейських культурних інституцій, аби ті допомогли українським музеям ноутбуками, сканерами, пристроями для зберігання даних та іншими технічними засобами для ефективної документації об’єктів, які можуть бути втрачені внаслідок варварських злочинів росіян в Україні”, – повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар.

У відомстві пояснили, що реалізація проєкту дозволить установам, що уповноважені на зберігання об’єктів державної частини Музейного фонду України самостійно інтегрувати до системи реєстру дані про музейні предмети, які в них зберігаються, реставруються, перевозяться або були втрачені.

Реєстр буде доступний для взаємодії з державними та міжнародними системами та сервісами для отримання дозволів на вивіз культурних цінностей та подальшої інтеграції України в мистецьку спільноту Європи. Окрім цього, відкриті дані реєстру будуть опубліковані на інформаційному вебресурсі для популяризації українського мистецтва та музейних колекцій.