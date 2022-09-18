Про це повідомила Єврокомісія.
Речник президентки Європейської комісії Ерік Мамер у Twitter зазначив, що пропонується заморозити до 65% виплат за трьома основними програмами з фонду “збалансованого розвитку” ЄС. Причиною стало те, що Угорщина порушила принципи верховенства права.
Пропозиції вже передали Єврораді. Рішення, яке передбачає більшість голосів країн-членів, мають ухвалити протягом місяця.
Угорщина стала першою країною Євросоюзу до якої застосовують нові правила, які дають змогу ЄС карати членів за створення фінансових ризиків. Порушення верховенства права з боку Угорщини шукали ще з квітня. Зокрема випадки корупції, які відбувалися протягом перебування прем’єра Віктора Орбана при владі.
Наприкінці серпня Єврокомісія надіслала свій звіт Будапешту. Угорщина має виправити ситуацію та повідомити Комісії про виконання ключових кроків щодо реалізації. Кінцевий термін — до 19 листопада.
- Угорщина відмовилася від раніше висунутої вимоги скасувати санкції, накладені Європейським Союзом на трьох російських олігархів — поштовх, який загрожував зірвати процес посилення санкцій.
- Незалежний журналіст, політичний оглядач і коментатор із Праги Вільям Наттрасс вважає, що позиція Угорщини, яку сприймають як проросійську, була неминучою. Він вважає, що нинішні висловлювання стали результатом історичних і останніх політичних чинників. Багато з них були сформовані прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.