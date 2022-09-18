Європейська комісія запропонувала урізати фінансування Угорщини. Число сягає до 65% виплат на суму близько 7,5 млрд євро.

Про це повідомила Єврокомісія.

Речник президентки Європейської комісії Ерік Мамер у Twitter зазначив, що пропонується заморозити до 65% виплат за трьома основними програмами з фонду “збалансованого розвитку” ЄС. Причиною стало те, що Угорщина порушила принципи верховенства права.

Пропозиції вже передали Єврораді. Рішення, яке передбачає більшість голосів країн-членів, мають ухвалити протягом місяця.

Угорщина стала першою країною Євросоюзу до якої застосовують нові правила, які дають змогу ЄС карати членів за створення фінансових ризиків. Порушення верховенства права з боку Угорщини шукали ще з квітня. Зокрема випадки корупції, які відбувалися протягом перебування прем’єра Віктора Орбана при владі.

Наприкінці серпня Єврокомісія надіслала свій звіт Будапешту. Угорщина має виправити ситуацію та повідомити Комісії про виконання ключових кроків щодо реалізації. Кінцевий термін — до 19 листопада.