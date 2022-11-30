В Європейській комісії запропонували заморозити надання Угорщині 7,5 мільярда євро з фондів ЄС. Пропозиція поступила через проблеми з верховенством права.

Про це повідомило Euronews.

Будапешт мав провести 17 реформ до 19 листопада. Їх узгодили ще влітку разом з Єврокомісією для уникнення заморожування коштів у межах механізму верховенства права.

“Попри те, що низка реформ була проведена або триває, Угорщина не змогла адекватно реалізувати основні аспекти необхідних 17 коригувальних заходів… як вона зобов’язалася”, — заявили в Комісії.

Внаслідок цього Єврокомісія запропонувала зберегти початкову пропозицію від 18 вересня щодо призупинення 65% зобов’язань за трьома операційними програмами в межах політики згуртованості на суму 7,5 млрд євро. Новий механізм обумовленості верховенства права є “правильним інструментом для застосування”, заявив комісар з питань бюджету Йоганнес Ган. Він додав, що в іншому випадку ці реформи “ніколи б не відбулися “.

Водночас Єврокомісія схвалила план відновлення Угорщини після COVID-19 на суму 5,8 млрд євро. Цей крок треба зробити до кінця 2022 року, бо Угорщина нині єдиний член ЄС, який не затвердив свій план.

Брюссель вимагав від Будапешта досягти 27 так званих “надважливих етапів” для отримання коштів. За словами віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, “всі основні етапи повинні бути виконані в повному обсязі, перш ніж Угорщина зможе подати свій запит на виплату”.

“Коротко кажучи, кошти не надійдуть доти, доки не будуть належним чином виконані основні етапи”, — наголосив він.

Європейські країни будуть голосувати за схвалення двох рекомендацій Єврокомісії. Голосування може відбуватися не раніше 6 грудня. Тоді міністри економіки зберуться в Брюсселі на зустріч Ecofin. На цьому заході Будапешт заблокував прийняття глобального корпоративного податку.

Вето з боку Угорщини розцінили як шантаж і спроби країни домогтися поступок в інших питаннях. Серед них доступ до фондів ЄС, підтримка України та санкції проти Росії.

Комісар з питань бюджету зазначив, що якщо кошти буде заморожено, то Єврокомісія “буде здійснювати моніторинг з метою якнайшвидшого скасування цього заходу, але тільки проблеми будуть вирішені”.

Зазначимо, що депутати Європарламенту минулого тижня переважною більшістю голосів підтримали резолюцію із закликом заморозити кошти ЄС для Угорщини. 416 депутатів виступили “за” і 124 “проти”.