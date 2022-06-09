Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.
Програма планує підтримати 200 українських технологічних стартапів. Одна компанія зможе одержати до 60 тисяч євро. На додаток до цього EIC надаватиме нефінансову підтримку, зокрема, консалтингові послуги та допомогу у пошуку партнерів.
“Це підвищить здатність інноваторів взаємодіяти з європейською інноваційною екосистемою, виходити на нові ринки та користуватися перевагами європейських фінансових інструментів”, – зазначили у пресслужбі Єврокомісії.
За словами єврокомісарки з інновацій та досліджень Марії Габріель скористатися цією програмою зможуть стартапи та малі та середні підприємства, зареєстровані в Україні або переміщені після 24 лютого. Підтримку зможуть отримати й стартапи, які повернуться до України, коли це дозволить ситуація. Подавати заявки на участь можна буде із 23 червня, повідомила єврокомісар. 24 червня проведуть спеціальний інформаційний день. А останнім днем прийому заявок буде 7 вересня.
Своєю чергою, віце-прем’єрка з євроінтеграції України Ольга Стефанишина вказала, що понад 70% стартапів продовжують зараз працювати в Україні.
“Вони готові працювати та розвиватися, але більшість проектів на ранніх етапах потребують додаткового фінансування, щоб вижити”, – додала віце-прем’єрка.
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