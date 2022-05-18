Про це повідомив український прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, 9 млрд євро Україна отримає вже зараз. Це є суттєвою допомогою, яка демонструє, що під час війни, яку країна-агресор намагається затягнути, Україна не залишиться з РФ сам на сам.

На думку Шмигаля, головне в цьому — не гроші, а меседж про те, що ЄС стане ключовим гравцем у майбутній відбудові України. Спільно з Європою Україна не просто відбудовуватиметься: буде будуватися нова країна за європейськими стандартами.

ЄС опиратиметься на план, що розробляє Нацрада з питань повоєнного відновлення.

Головними “стовпами” роботи стануть відбудова інфраструктури за євростандартами, модернізація державних та решти інституцій, максимальна інтеграція з ЄС, а також економічна трансформація, зокрема, нові можливості для бізнесу.

Шмигаль наголосив, що Україна вдячна Єврокомісії за ухвалений документ.

“Ми впевнені у перемозі й так само впевнені, що відбудуємо нашу прекрасну Україну, яка буде сильним та рівноправним членом Європейського Союзу!”, – заявив прем’єр.