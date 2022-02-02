Про це повідомляє польська агенція PAP.
Інформацію надав анонімний співрозмовник у Брюсселі. За його словами, санкції закінчать розробляти вже цього тижня. Цей пакет готується у консультації з країнами Європейського Союзу та у дуже тісній співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Санкції будуть стосуватися фінансового й енергетичного секторів. Також їх можуть ввести проти олігархів, президента РФ Володимира Путіна й близьких до нього осіб.
“Цей пакет готується у консультації з країнами ЄС та у дуже тісній співпраці з США. Це стосується фінансового сектору, олігархів, які пов’язані з президентом Росії Володимир Путін і енергетикою. Ці роботи в Брюсселі також містять аналіз експорту до Росії цілий спектр продуктів, які будуть заборонені в разі агресії Росії”, — йдеться у повідомленні.
Запровадження санкцій залежить від політичного рішення ЄС. За словами анонімного співрозмовника, вони мають бути синхронізованими, щоб у разі нападу зібратися на позачергову сесію Європейської Ради й прийняти “дуже великий пакет санкцій”, а не почати його тільки підготовлювати.
Також джерело повідомило, що делегація ЄС днями відвідала Вашингтон. Разом з американськими колегами вони узгоджували деталі санкцій. Тому відтепер Євросоюз матиме напоготові фактично готові санкції і зможе швидко схвалити їх.
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