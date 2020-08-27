Єврокомісія підписала перший договір на закупівлю вакцини від коронавірусу

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
Зазначається, що контракт дозволить придбати вакцину проти COVID-19 для всіх держав-членів ЄС, а також зробити пожертвування країнам з низьким і середнім рівнем доходу або перенаправити в інші європейські країни.
У Комісії уточнили, що в рамках контракту всі держави-члени ЄС зможуть закупити 300 млн доз вакцини AstraZeneca з можливістю ще 100 млн доз для розподілу на пропорційній основі серед жителів.
Крім цього, Єврокомісія планує підписати подібні угоди ще з чотирма розробниками, з якими завершено попередній етап переговорів, – Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac і Moderna.
Вакцина від коронавірусу AstraZeneca вже знаходиться в великомасштабних клінічних випробуваннях фази II/III після багатообіцяючих результатів в фазі I/II безпеки та імуногенності.
Довідка: AstraZeneca Plc. — велика шведсько-британська фармацевтична компанія. Зареєстрована в Лондоні, Велика Британія. Компанія AstraZeneca Plc була утворена в 1999 р. шляхом злиття шведської Astra AB та британської Zeneca Ltd. Препарати, що випускаються компанією, продаються більш ніж у 100 країнах світу, кількість співробітників перевищує 57 тис. осіб. Виробничі потужності AstraZeneca розташовані в 20 країнах.
“АстраЗенека” проводить в Україні клінічні дослідження фази I, II, III, IV.
- Нагадаємо, Росія стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19.
- Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- Зокрема, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна.
- У Німеччині розкритикували і поставили під сумнів заяву Росії про створення першої в світі вакцини проти нового коронавірусу COVID-19.
- У Франції також сумніваються, що восени світ почне робити щеплення російською вакциною.