Єврокомісія підписала перший договір на закупівлю вакцини від коронавірусу

Сьогодні, 27 серпня, Європейська комісія підписала з розробником вакцин AstraZeneca перший договір на закупівлю 300 млн доз від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що контракт дозволить придбати вакцину проти COVID-19 для всіх держав-членів ЄС, а також зробити пожертвування країнам з низьким і середнім рівнем доходу або перенаправити в інші європейські країни.

У Комісії уточнили, що в рамках контракту всі держави-члени ЄС зможуть закупити 300 млн доз вакцини AstraZeneca з можливістю ще 100 млн доз для розподілу на пропорційній основі серед жителів.

Крім цього, Єврокомісія планує підписати подібні угоди ще з чотирма розробниками, з якими завершено попередній етап переговорів, – Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac і Moderna.

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca вже знаходиться в великомасштабних клінічних випробуваннях фази II/III після багатообіцяючих результатів в фазі I/II безпеки та імуногенності.

Довідка: AstraZeneca Plc. — велика шведсько-британська фармацевтична компанія. Зареєстрована в Лондоні, Велика Британія. Компанія AstraZeneca Plc була утворена в 1999 р. шляхом злиття шведської Astra AB та британської Zeneca Ltd. Препарати, що випускаються компанією, продаються більш ніж у 100 країнах світу, кількість співробітників перевищує 57 тис. осіб. Виробничі потужності AstraZeneca розташовані в 20 країнах.

“АстраЗенека” проводить в Україні клінічні дослідження фази I, II, III, IV.