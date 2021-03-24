Про це повідомляється у звіті ЄК.
Сьогодні Європейська комісія ввела принципи взаємності та пропорційності в якості нових критеріїв, які необхідно враховувати під час прийняття рішення про експорт вакцини від COVID-19. Таким чином планується значно підвищити прозорість експорту.
Принцип взаємності – облік того, чи обмежує країна призначення свій власний експорт вакцин або компонентів для них законодавчо або іншими способами.
Принцип пропорційності враховує ступінь вакцинації населення та епідеміологічну ситуацію в країні.
“У ЄС є відмінний портфель різних вакцин, і ми забезпечили більш ніж достатню кількість доз для всього населення. Але ми повинні забезпечити своєчасні і достатні поставки вакцини громадянам ЄС. Кожен день на рахунку”, – сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
Обмеження експорту тепер торкнеться 17 країн, для яких раніше зробили виняток: Вірменія, Азербайджан, Грузія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Швейцарія, Норвегія та Ісландія. У ЄК пояснили, що це потрібно для кращого розуміння загальної картини з торгівлею вакцинами.
Проте Євросоюз зберігає виняток для вакцин, що поставляються в якості гуманітарної допомоги в рамках платформи COVAX в 92 країни з низьким і середнім рівнем достатку.
- Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca може зіткнутися із забороною на експорт вакцини проти коронавірусу COVID-19, якщо не виконає зобов’язань перед Євросоюзом.