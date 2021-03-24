Європейська комісія посилила механізм, що дозволяє блокувати експорт вакцин. Тепер ЄС буде ретельніше перевіряти країну, в яку збирається поставляти препарат, а також пом'якшить умови для реєстрації.

Про це повідомляється у звіті ЄК.

Сьогодні Європейська комісія ввела принципи взаємності та пропорційності в якості нових критеріїв, які необхідно враховувати під час прийняття рішення про експорт вакцини від COVID-19. Таким чином планується значно підвищити прозорість експорту.

Принцип взаємності – облік того, чи обмежує країна призначення свій власний експорт вакцин або компонентів для них законодавчо або іншими способами.

Принцип пропорційності враховує ступінь вакцинації населення та епідеміологічну ситуацію в країні.

“У ЄС є відмінний портфель різних вакцин, і ми забезпечили більш ніж достатню кількість доз для всього населення. Але ми повинні забезпечити своєчасні і достатні поставки вакцини громадянам ЄС. Кожен день на рахунку”, – сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Обмеження експорту тепер торкнеться 17 країн, для яких раніше зробили виняток: Вірменія, Азербайджан, Грузія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Швейцарія, Норвегія та Ісландія. У ЄК пояснили, що це потрібно для кращого розуміння загальної картини з торгівлею вакцинами.

Проте Євросоюз зберігає виняток для вакцин, що поставляються в якості гуманітарної допомоги в рамках платформи COVAX в 92 країни з низьким і середнім рівнем достатку.