Європейська комісія надала американській компанії Apple попередній висновок щодо антимонопольного розслідування і звинуватила її у спотворенні конкуренції на ринку потокової передачі музики.

Про це повідомляється на сайті ЄК.

Єврокомісія вважає, що Apple зловживає панівним становищем для поширення застосунків для потокової передачі музики через App Store.

Для розробників магазин App Store – єдиний доступ до користувачів, які використовують пристрої на iOS. Причому розробники обов’язково повинні використовувати механізм купівлі Apple всередині App Store з комісією 30% для поширення своїх застосунків.

Розслідування Єврокомісії показало, що більшість розробників перекладали цю плату на кінцевих споживачів і таким чином підвищували ціни.

Комісія також стурбована тим, що Apple застосовує певні обмеження до розробників застосунків, не дозволяючи їм інформувати користувачів iPhone та iPad про альтернативні, дешевші можливості купівлі.

Заява стосується застосування цих правил до всіх програм потокової передачі музики, які конкурують з Apple Music в єврозоні.

Таким чином, регулятор відповів на скаргу Spotify, яку сервіс подав у 2019 році.

За інформацією американського порталу The Verge, Apple загрожує штраф до 10% річного доходу, якщо компанію визнають винною у порушенні правил ЄС. У 2020 фінансовому році дохід Apple склав $274,5 млрд.