Про це повідомив представник України при Європейському Союзі посол Микола Точицький в Twitter.
“Довгоочікувана новина: сьогодні Європейська комісія схвалила проєкт рішення Ради про підписання Угоди про спільний авіаційний простір. З нетерпінням чекаємо підтримки країн-членів і швидкого укладення угоди”, – написав український дипломат.
Наступним кроком буде внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення. Угода буде підписана між Україною, ЄС та державами-членами.
Представництво України при Європейському Союзі на своїй сторінці в Facebook зазначило, що укладення Угоди сприятиме створенню спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі спільних цінностей і надійних стандартів ЄС в сфері безпеки польотів, управління повітряним рухом та захисту прав споживачів.
“Завдяки угоді збільшиться кількість рейсів, розшириться географія, відкриються нові можливості для громадян і бізнесу. Спільний авіаційний простір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України і держав-членів ЄС, а також буде сприяти залученню інвестицій в авіаційну сферу України”, – йдеться в повідомленні.
- Уряд України готується підписати з ЄС Угоду про спільний авіапростір. Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина пояснила, що це дасть Україні.