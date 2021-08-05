Європейська Комісія уклала контракт з американською компанією Novavax на постачання 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Наша нова угода з Novavax розширює наш портфель вакцин і включає в себе ще одну вакцину на основі білка, яка демонструє багатообіцяючі результати в клінічних випробуваннях”, – заявила комісар ЄС з охорони здоров’я Стелла Кіріакідес.

Відповідно до контракту країни ЄС зможуть закупити до 100 мільйонів доз вакцини Novavax з можливістю отримання 100 мільйонів додаткових доз до 2023 року, як тільки вакцина буде схвалена регулюючим органом ЄС в області лікарських засобів.

Novavax уклала попередню угоду з блоком в грудні, але остаточну угоду було відкладено на кілька місяців, оскільки американська компанія зіткнулася з виробничими проблемами.

Комісія заявила, що угода дозволить країнам ЄС отримати перші дози Novavax вже в останньому кварталі цього року.

ЄС зарезервував в цілому 2,4 мільярда доз вакцини Pfizer-BioNTech за трьома різними контрактами, а також закупив 460 мільйонів доз Moderna, що є явною ознакою його симпатії препаратам на основі мРНК.

Союз також замовив 405 мільйонів доз мРНК-вакцини, розробленої CureVac, хоча препарат наразі показав обмежену ефективність і ще не був схвалений регулюючими органами.

Крім того, блок має угоди про постачання з AstraZeneca і Johnson & Johnson, які виробляють векторні вакцини проти COVID-19. Novavax – сьома компанія, з якою ЄС підписав контракт на постачання вакцин проти COVID-19.